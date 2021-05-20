ألمانيا تبرر استهداف إسرائيل للبنية التحتية في قطاع غزة

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يشمل الحق في مهاجمة البنية التحتية التي يمكن أن تنطلق منها الهجمات في المستقبل.

وأضاف أن السلام الدائم ممكن فقط إذا كان باستطاعة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين إدارة شؤونهم الخاصة.

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