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ألمانيا تبرر استهداف إسرائيل للبنية التحتية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 20 مايو 2021 8:19 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2021 9:05 GMT

ألمانيا تبرر استهداف إسرائيل للبنية التحتية في قطاع غزة

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يشمل الحق في مهاجمة البنية التحتية التي يمكن أن تنطلق منها الهجمات في المستقبل. وأضاف أن

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المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يشمل الحق في مهاجمة البنية التحتية التي يمكن أن تنطلق منها الهجمات في المستقبل.

وأضاف أن السلام الدائم ممكن فقط إذا كان باستطاعة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين إدارة شؤونهم الخاصة.

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