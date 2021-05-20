لماذا يجب وقف التصعيد في غزة؟

أكد تقرير لصحيفة“جيروزالم بوست“ الإسرائيلية، ضرورة أن تعمل إسرائيل على وقف التصعيد مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مرجعة ذلك لعدة أسباب أبرزها المخاوف من انتقال القتال إلى لبنان والضفة الغربية.

وقالت الصحيفة ”يتوجب على إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار؛ لأنه إذا كان الهدف كما أشار وزير الدفاع بيني غانتس، خلق حالة من الردع لحماس والفصائل الفلسطينية فليس من الواضح كيف سيؤدي قصف كيلو متر آخر من ”مترو أنفاق حماس“ أو قتل عنصر عسكري باستثناء قائد حماس يحيى السنوار أو محمد ضيف، إلى مزيد من الردع.

وأضافت“إذا استمر التصعيد في غزة، فإن هناك عددا من المخاطر أولها يتمثل في أن حماس قد تحقق نجاحا عملياتيا لم تحققه حتى الآن، وربما تتمكن حماس من قلب الحياة في إسرائيل رأسا على عقب بعد أن فشلت في تحقيق نوع الموت والدمار الذي حلمت به من خلال إرسال أكثر من 3000 صاروخ على المدن الإسرائيلية“.

وتابعت ”لقد تم تحييد أنفاق حماس الهجومية على إسرائيل، والحركة فشلت في اختراق البلاد كما فشلت مساعيها لإرسال طائرات دون طيار، وفشلت في تنفيذ هجوم بحري بغواصة“.

وحذرت الصحيفة من أن الخطر يتمثل في المخاوف الخاصة بانتقال القتال إلى لبنان والضفة الغربية، أو يؤدي إلى مزيد من أعمال الشغب في المدن المختلطة بين اليهود والعرب داخل إسرائيل.

وأشارت إلى أن عملية ”حارس الأسوار“ محاولة لردع حماس وتحريرها من فكرة قدرتها على البدء في إطلاق النار على إسرائيل أو أنه بإمكانها تنصيب نفسها كحام للقدس والمسجد الأقصى.

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل ألحقت أضرارا كبيرة بقدرات حماس من خلال تحطيم مجمع الأنفاق تحت الأرض المعروف باسم ”المترو“، ومن خلال القضاء على الكثير من قدرات إنتاج الأسلحة، وقتل العديد من كبار المسؤولين، وتدمير مواقع إطلاق الصواريخ.

وقالت الصحيفة: ”السؤال الآن هو إلى أي مدى يجب أن تستمر العملية العسكرية وما إذا كانت وصلت إلى نقطة تناقص العوائد“.

واعتبرت الصحيفة، أن إسرائيل قريبة من تلك النقطة، وأن عليها التأكد من أنها لا تنسى إيجاد طريقة لإنهاء القتال.

وأضافت ”هذا لا يعني الموافقة على وقف إطلاق النار بأي شروط، بل يعني اتفاقا واحدا مع فهم واضح أن أي مخالفة على الإطلاق ستقابل بقوة ساحقة، إلى جانب العمل الجاد لضمان عودة جثتي الجنديين الإسرائيليين، واثنين إثر تسلل لغزة سابقا“.

وحسب الصحيفة، فإن حركة حماس فاجأت إسرائيل عندما أطلقت الصواريخ على القدس في العاشر من مايو/آيار الجاري، وأن إسرائيل لم تتوقع ذلك كما أن حماس لم تتوقع غضب وقوة رد إسرائيل.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول ”من غير المرجح أن يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية برية، لكن هناك تساؤلات حول ما الذي يمكن كسبه أكثر من استمرار العملية الحالية“.