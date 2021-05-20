صحف عالمية: واشنطن تعوّل على مصر في "هدنة غزة".. وبايدن يتراجع عن مواجهة روسيا

لا يزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يحظى بالنصيب الأكبر من تغطية الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، في ظل التقارير المتضاربة حول إمكانية الوصول إلى هدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، مع تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء القتال.

جهود مكثفة

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن إسرائيل تتعرض لضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاء في الشرق الأوسط لإنهاء عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم، أن ”إدارة الرئيس الأمريكي بايدن وحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط يظغطون على إسرائيل وحماس لوقف القتال بعد 10 أيام من تبادل الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين“.

وتابعت الصحيفة ”بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء، في اتصال هاتفي، أنه يتوقع خفضاً كبيراً في التصعيد اليوم الخميس، على مسار الوصول إلى هدنة، وفقاً لبيان البيت الأبيض“.

خيارات مصرية

وكشفت الصحيفة عن اتصالات أجرتها الولايات المتحدة عبر وسطاء مع حماس، التي تعتبرها واشنطن جماعة إرهابية، لوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل بشكل فوري. حيث تضغط مصر وقطر على زعماء حماس، التي تحكم قطاع غزة، لوقف القتال.

وتعمل واشنطن على التواصل مع حماس من خلال القاهرة والدوحة، إلا أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية يعتبرون أن دور مصر الأهم في الاتصالات مع حماس، بحسب الصحيفة.

وكشف مسؤول غربي مطلع على الاتصالات، أن نفوذ ودور الدوحة التي يقيم فيها أبرز قيادات حركة حماس يبدو أقل من نفوذ القاهرة.

وكشفت الصحيفة أن مصر عرضت خيارات عدة، يمكن أن تساعد على وقف القتال، عبر مسؤول استخباراتي مصري بارز، على الزعيم السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وذكرت الصحيفة أن الخيار الأول الذي قدمه المسؤول المصري يتمثل بموافقة إسرائيل وحماس على هدنة دون شروط مسبقة، والثاني أن يوافق الطرفان على وقف مؤقت للعمليات العسكرية، خلال التفاوض على هدنة أطول.

وتحتفظ الحكومة المصرية بعلاقات مع حماس، حيث أرسلت القاهرة مساعدات إنسانية إلى غزة، عبر أسطول من سيارات الإسعاف والإمدادات الطبية وفتح معبر رفح الحدودي لنقل الجرحى إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج. وتعهدت يوم الثلاثاء بتقديم 500 مليون دولار لجهود إعادة الإعمار في قطاع غزة.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن الحروب الأخيرة في غزة أثبتت هشاشة الهدنة، حيث انهارت الهدنة خلال حرب 2014 بعد أيام قليلة على الاتفاق بين الطرفين على وقف إطلاق النار، وألقى كلاهما باللوم على الآخر في استئناف الغارات الجوية والهجمات الصاروخية.

وبعد أسبوع على انهيار اتفاق الهدنة، شنت إسرائيل غارة جوية على قائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد ضيف، ما تسبب في مقتل زوجته وأطفاله، إلا أنها فشلت في اغتياله، وهو ما تكرر خلال الصراع الجاري، حيث لم تنجح إسرائيل في القضاء عليه مرتين.

هجوم كبير لحماس

توقع مسؤول بارز في الجيش الإسرائيلي أن تسعى حماس لتحقيق نجاح كبير قبل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفقا لما نشرته صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم، إن مسؤولا بارزا في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي توقع أن تلجأ حماس إلى شنّ غارة عبر الحدود، أو القيام بهجوم صاروخي كبير على تل أبيب، كي تستطيع اعتباره بوصفه انتصاراً على إسرائيل في أحدث جولة من القتال، الذي يبدو أنه يقترب من نهايته، وفقاً لمسؤول بارز في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي.

وبحسب المسؤول العسكري البارز فإن ”قدرات الاستخبارات الحربية ستمنع حماس من القيام بغزوة كبيرة داخل إسرائيل، إلا أنه اعترف في نفس الوقت بأنه من الممكن حدوث عملية صغيرة“.

وأضافت الصحيفة أن ”تقديرات المخابرات الحربية الإسرائيلية تشير إلى أن حماس تملك ذخائر بعيدة المدى، تكفي على الأقل لإطلاق وابل من عشرات الصواريخ على تل أبيب“.

وفي نفس الوقت، فإن المسؤول العسكري قال إن الجيش الإسرائيلي مندهش من عدم استخدام فصائل المقاومة الفلسطينية لنوع قاتل من الصواريخ التي تم تطويرها في غزة، والتي يمكن تحميلها بمئات الكيلوغرامات من المتفجرات، بالإضافة إلى كونها ذات مدى قصير، ما يجعل من الصعب اعتراضها، ويمنحها قدرة تدميرية كبيرة إذا ضربت أهدافها على الأرض.

بايدن يتراجع عن المواجهة

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجع عن مواقفه السابقة ضد روسيا من خلال موافقته على خط غاز ”نورد ستريم 2“.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم: ”تراجع بايدن عن المواجهة مع روسيا وألمانيا، من خلال الموافقة على رفع العقوبات المفروضة على خط غاز ”نورد ستريم 2″، بعد سنوات من المعارضة الأمريكية للمشروع“.

وأضافت: ”لتجنب تدهور العلاقات مع ألمانيا، قررت إدارة بايدن عدم فرض العقوبات التي تمت التوصية بها على الشركة، التي تقف وراء خط الأنابيب، ورئيسها التنفيذي. مع اقتراب المشروع من الاكتمال، رحب وزير الخارجية الألماني ”هيكو ماس“ بخطوة بايدن للحد من العقوبات على الكيانات والسفن الروسية المشاركة في بناء خط الغاز، الذي كان موضع انتقادات من الجمهوريين في الكونغرس“.

وتابعت الصحيفة: ”إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والرئيس الحالي بايدن، عارضت بشدة مسار إمدادات الطاقة عبر بحر البلطيق، على أساس أنه سيمنح موسكو الكثير من النفوذ، مع احتمال زعزعة استقرار أوكرانيا، حيث سيؤدي إلى حرمانها من مليارات الدولارات من رسوم عبور الغاز المنقول عبر أراضيها“.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: ”يوجد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، من المقرر عرضه على الكونغرس خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المنتظر أن يؤكد أنه من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على شركة ”نورد ستريم 2 إيه جي“، التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، والمملوكة للشركة الحكومية الروسية ”غازبروم“، ورئيسها التنفيذي ”ماتياس وارنيغ“، أحد الحلفاء المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.