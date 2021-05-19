"النواب" الأمريكي يقر تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الكابيتول

أيد مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول يوم السادس من كانون الثاني/ يناير حين هاجمه مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترامب.

وشارك في تأييد الاقتراح عدد واضح من الجمهوريين الذين تحدوا مساعي زعامات الحزب لمنع إقراره.

وعلى مدى اليومين الماضيين سعى زعيم الجمهوريين بمجلس النواب كيفن مكارثي وزعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، لإجهاض مشروع القانون الذي تقدم به الحزبان الرئيسيان لإنشاء لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي خلّفت خمسة قتلى.

وأيد 252 من أعضاء مجلس النواب إنشاء اللجنة مقابل اعتراض 175 عضوا. وسيحال مشروع القانون الآن لمجلس الشيوخ.

ويشير عدد الجمهوريين الذين أيدوا التحقيق المستقل، وهو 35 من بين 211 عضوا جمهوريا، إلى حدوث تصدعات في جبهة دفاع الحزب عن ترامب في تصويت رئيسي.