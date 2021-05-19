في أول لقاء بينهما.. بلينكن يحذر ولافروف يقدم شروط روسيا لقبول الحوار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تريد ”التعاون“ مع روسيا، لكنه أكد أن واشنطن سترد إذا أقدمت موسكو على ”أعمال عدائية“، وذلك خلال أول لقاء جمعه بنظيره الروسي سيرغي لافروف.

وجاء ذلك خلال أول لقاء بين الوزيرين، في آيسلندا، على هامش انعقاد مجلس المنطقة القطبية الشمالية، الأربعاء.

وقال بلينكن:“صحيح أن هناك خلافات بين أمريكا وروسيا، لكن عليهما أن يعملا معًا بشأن بعض القضايا“، داعيًا إلى“التعاون مع روسيا لجعل العالم أكثر أمنًا“.

في المقابل، قال لافروف لبلينكن:“نحن مستعدون لمناقشة كل الأمور بلا استثناء، شرط أن يكون النقاش صادقًا، وأن يقوم على الاحترام المتبادل“.

ويمثل الاجتماع أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والحكومة الروسية، قبل قمة رئاسية محتملة، في حزيران/ يونيو المقبل، في مسعى إلى إصلاح العلاقات المتردية بين البلدين.