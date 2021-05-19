هل يفتتح الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين عصرًا جديدًا من "الحروب الأبدية"؟

نشرت وكالة ”رويترز“ الأمريكية للأنباء، مقالًا لأحد كتابها، تناول فيه مسألة فتح عصر جديد لما يسمى ”الحروب الأبدية“ على إثر الصراع الأخير الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال بيتر آبس كاتب المقال، وهو متخصص في الشؤون الدولية والعولمة والصراع وقضايا أخرى، إن ”إسرائيل حشدت قوات ودبابات على حدودها مع قطاع غزة في العطلة الأسبوعية الأخيرة، ومع تردد هدير محركاتها في مختلف أنحاء القطاع بدا أن متحدثًا عسكريًا إسرائيليًا يؤكد لوسائل الإعلام الدولية أن عملية عسكرية برية في الطريق“.

وأضاف:“لكن لم يكن هذا هو الحال، فقد أرادت إسرائيل أن تعتقد حركة حماس أن غزوا بريًا في الطريق حتى يسرع مقاتلوها إلى مواقعهم القتالية في الأنفاق، بحيث يمكن أن تستهدفهم الطائرات المسيرة والطائرات الحربية الإسرائيلية. إذ تفضل إسرائيل أن تشن حربها عن بُعد بسبب ما أصيبت به من خسائر بشرية في عمليات غزو سابقة لغزة منذ سيطرة حماس على القطاع في 2007″.

ووفق الكاتب،“بينما تستعد القوات الأمريكية للانسحاب من أفغانستان بعد 20 عامًا تطرح حرب إسرائيل ”الأبدية“ في غزة تصورًا عما يمكن أن تكون عليه حملة عسكرية طويلة بقوات غير برية، وفي أفضل الأحوال يقول أنصار إسرائيل إن حملتها تعد من أدق الحملات في التاريخ الحديث، إذ أن عدد القتلى البالغ نحو 200 قتيل أغلبهم من الفلسطينيين منخفض بشكل لافت للنظر في ضوء حجم قوة النيران المستخدمة“.

واستدرك بيتر آبس قائلًا:“غير أن الحملة تطرح في أسوأ الأحوال نظرة مزعجة على مستقبل عدمي توجه فيه الدول القوية ضرباتها لأعدائها عن بعد دون أدنى اعتبار للوضع على الأرض، وربما كان الأكثر مدعاة للقلق أنها تشير إلى عصر من الصراع اللانهائي يتميز بموجات دورية من العنف دون أي احتمال لانتهائه“.

وأشار إلى أن“إسرائيل سحبت قواتها ومستوطناتها من غزة في 2005 قبل أن تحاصر القطاع بعد عامين وذلك بعد أن انتزعت حركة حماس السيطرة عليه من خصومها في السلطة الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين تحاصر إسرائيل غزة فعليًا وتخنق اقتصادها كما شنت حروبًا في 2008-2009 وفي 2012 وفي 2014 على الفصائل التي تطلق الصواريخ عليها“.

ويرى بيتر أنه“في حين أن عدد القتلى حاليًا أقل منه في حروب غزة السابقة، فإن ضراوة (الحرب عن بعد) من الجانبين شديدة، وأطلقت حماس بنجاح صواريخ طويلة المدى على وسط إسرائيل وذلك على نطاق غير مسبوق رغم أن دفاعات ”القبة الحديدية“ الإسرائيلية اعترضت معظمها“.

لا قوات برية

ويكمل بيتر بالقول:“رغم أن حملات إسرائيل العسكرية واسعة النطاق في غزة سابقًا تضمنت عنصرًا بريًا فقد تحققت تلك الحملات بثمن باهظ سواء من حيث الخسائر في الأرواح أو من حيث سمعة إسرائيل، أما هذه المرة فيبدو أن إسرائيل تعتقد أن بوسعها تحقيق كل ما تريده عن طريق الجو وذلك رغم أنه لا يوجد تقريبًا من يعتقد أن هذه ستكون آخر تلك الحملات.

وزاد قائلًا:“بدلًا من ذلك يبدو أن إسرائيل وحماس مذعنتان لموجات متكررة من العنف تبني فيها حماس قدرتها على ضرب إسرائيل، وتدك فيها إسرائيل حماس من حين لآخر في غزة لتقليص قدراتها، أو ربما كان الوصف الأدق هو أنهما ملتزمتان بذلك“.

ورأى أن“هذا نهج تدعمه التكنولوجيا الجديدة بما في ذلك الطائرات المسيرة الانتحارية المتسكعة الإسرائيلية التي تحلق فوق ساحة المعركة بحثًا عن أهداف وهو نهج له مزايا سياسية، وربما تستخدم الولايات المتحدة هذا النهج في استهداف أفغانستان، خاصة إذا ما مُنيت الحكومة الأفغانية بمزيد من الخسائر على الأرض أو على أسوأ الافتراضات خسرت البلاد كلها لصالح حركة طالبان“.

و“حتى الآن لا تزال الولايات المتحدة في أفغانستان، مثل فرنسا في معاركها في مواجهة التطرف الإسلامي غرب أفريقيا، تركز إلى حد كبير على العمل مع القوى المحلية واستخدام مستشارين لصد جماعات مثل تنظيم داعش، غير أن تصور تحولها إلى نهج أكثر شبهًا ما يجري في غزة أبعد ما يكون عن المستحيل وذلك باحتواء الأعداء في منطقة ثم توجيه ضربات لهم بلا رحمة في حملات عسكرية متواصلة أو متقطعة“، بحسب الكاتب.

عواقب وخيمة

واعتبر بيتر أنه“في حين أن دقة الهجمات الإسرائيلية تحسنت فيما يبدو وأن مباني كثيرة لم تقصف إلا بعد صدور تحذيرات مثلما حدث في حالة المبنى الذي يضم مكتب وكالة أسوشييتد برس، وقناة الجزيرة في غزة، فإن العواقب على سكان غزة لا تزال وخيمة“.

ويستطرد قائلًا:“رغم تنامي الآمال في وقف إطلاق النار تحت الضغط الدولي فإن ذلك لن يؤدي إلى تحسين الوضع لسكان غزة. فقد دمر الحصار المستمر منذ 14 عامًا اقتصاد القطاع، ومن المفارقات أنه رسخ في الوقت نفسه أقدام حماس في السلطة“.

وبحسب الكاتب،“مع كل المخاطر الفعلية في كلا الجانبين، ومنها ما تتعرض له قيادة حماس جراء الضربات الإسرائيلية، فإن هذا النهج يخدم بصفة عامة القيادات العليا في الجانبين، فالظهور بمظهر قوي فيما يتعلق بالدفاع واحدة من الأوراق القليلة الباقية لدى حكومة نتنياهو في حين أن أفعال إسرائيل ترسخ الدعم لحركة حماس في غزة في مواجهة منافسيها في السلطة الفلسطينية“.

”ولم يكن للضغط الدولي لتسوية هذه المواجهة بشكل أعم أي فعالية على الإطلاق تقريبًا، ويبدو أن إسرائيل تعتقد أن بإمكانها أن تتصرف ببلادة على نحو متزايد إزاء الرأي الخارجي“، كما يرى الكاتب.

وتوقع بيتر أنه“خلال الأسبوع الجاري ستسكت المدافع على الأرجح، لكنها ستكون استراحة مؤقتة وفي غضون أشهر أو سنوات على الأرجح ستحدث مواجهة مماثلة من جديد، وإذا كان ذلك هو نمط حروب أخرى في العالم في السنوات المقبلة سيكون اتجاهًا مأسويًا“.