موظفون يهود في "غوغل" يطالبون الشركة بزيادة دعمها للفلسطينيين

كشف موقع ”ذا فيرج“ التقني، اليوم الأربعاء، أن مجموعة كبيرة من الموظفين اليهود في شركة ”غوغل“ الأمريكية، دعت الشركة لزيادة دعمها للفلسطينيين، وسط حملة القصف الإسرائيلية الدامية على غزة، موضحين أن ”معاداة الصهيونية ليست معاداة لليهودية“.

وفي رسالة داخلية، وقع عليها أكثر من 250 موظفًا، طالب موظفو ”غوغل“ الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي، بإصدار بيان يدين الهجمات الإسرائيلية، بما في ذلك“الاعتراف المباشر بالضرر الذي يلحق بالفلسطينيين من قِبل الجيش الإسرائيلي، وعنف العصابات“.

ويأتي ذلك الموقف ردًا على المشاعر المؤيدة للصهيونية داخل تجمع ”Jewglers – Google’s“، وفي حين حاولت المجموعة تجنب السياسة، إلا أن بعض الموظفين جادلوا بأن التجمع كان يدعم المناقشات المؤيدة لإسرائيل، وهو ليس مكانًا آمنًا للتعبير عن المعتقدات المعادية للصهيونية.

وأدى الخلاف مع تجمع ”Jewglers“ إلى تشكيل ما تسمى“منظمة الشتات اليهودي في التكنولوجيا“، وهي مجموعة من اليهود المعادين للقومية داخل شركة ”غوغل“، ويقول أحد مديري تسويق المنتجات في المنظمة:“لقد اضطررنا إلى تشكيل مساحتنا الخاصة بسبب حقيقة أنه لم يسمح لنا حرفيًا بالتعبير عن وجهات نظرنا“.

ودعا أعضاء المنظمة الجديدة ”غوغل“ إلى دعم حرية التعبير داخليًا، لا سيما فيما يتعلق بوجهات النظر المعادية للصهيونية، وكتب أعضاء المجموعة في استبيان:“غوغل هو أكبر محرك بحث في العالم وأي قمع لحرية التعبير يحدث داخل الشركة يمثل خطرًا ليس فقط لموظفي غوغل داخليًا ولكن لجميع الأشخاص حول العالم“.

وطالبت المجموعة اليهودية ”غوغل“بإنهاء“أي عقود تجارية تدعم الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، مثل العقود مع قوات الدفاع الإسرائيلية“.

ويقول أعضاء المجموعة إنهم استلهموا كتابة الرسالة بعد أن فشلت Jewglers في إصدار بيان يدين العنف ضد الفلسطينيين، وقال أحد الموظفين لموقع ”ذا فيرج“ إن بعض أفراد ”Jewglers“ كانوا يروجون لتمويل مؤيد لإسرائيل.

وقالت المجموعة في العريضة:“نحن نعترض على الخلط بين إسرائيل والشعب اليهودي، ونؤكد أن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية“.

ودعت المجموعة قيادة ”غوغل“ لاتخاذ إجراءات تشمل تمويل الإغاثة للفلسطينيين المتضررين من العنف العسكري، وإصدار بيان على مستوى الشركة يعترف بالعنف في فلسطين وإسرائيل، وحماية حرية التعبير من خلال رفض أي تعريف لمعاداة السامية يرى أن انتقاد إسرائيل أو الصهيونية معاد للسامية.

وطالبت بتأكيد التزام غوغل بدعم حقوق الإنسان من خلال مراجعة جميع العقود التجارية والتبرعات الخاصة بشركة ألفابت، وإنهاء العقود مع المؤسسات التي تدعم الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، مثل قوات الدفاع الإسرائيلية.