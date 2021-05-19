إيران.. تمديد مراجعة أهلية المرشحين لانتخابات الرئاسة 5 أيام

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني عباس كد خدايي، مساء الأربعاء، عدم توصل المجلس لنتائج نهائية بشأن أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية عن كد خدايي قوله، عقب انتهاء اجتماع أعضاء مجلس صيانة الدستور: ”تمديد موعد مراجعة مؤهلات المرشحين للانتخابات الرئاسة خمسة أيام أخرى“.

وأضاف: ”عقدنا اجتماعا لمراجعة مؤهلات المرشحين، صباح اليوم وبعد ظهر اليوم، وبحسب تقارير الخبراء ودقة الأعضاء، لم نصل إلى نتيجة نهائية، وتقرر مواصلة التدقيق ومراجعة المؤهلات“.

وبشأن الاجتماع المقبل، قال عباس كد خدايي: ”إن السبت المقبل سيكون موعد اجتماعنا ويبقى أن نرى ما إذا كان يمكن الوصول إلى القائمة النهائية في هذا الاجتماع“.

وتابع: ”من غير المحتمل أن نتمكن من إعلان النتيجة النهائية لمراجعة أهلية المرشحين قبل 10 أيام“.

وكان كد خدايي قال في وقت سابق الأربعاء: ”إذا توصلنا إلى نتائج نهائية اليوم بشأن المرشحين سنعلن عن هوية الأشخاص الذين يحق لهم الدخول في سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من يونيو/حزيران المقبل“.

وقال عباس كد خدايي، الأحد الماضي، إن المجلس سمح بدراسة أهلية 40 مرشحاً للانتخابات الرئاسية من أصل 592 مرشحاً للدخول في سباق الانتخابات الرئاسية.

ويشكو التيار الإصلاحي في إيران وحلفاؤهم المعتدلون من قرارات مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، المقرب من المرشد علي خامنئي.

ويتألف مجلس صيانة الدستور من 12 عضواً، ستة منهم من رجال الدين الحاصلين على رتبة الاجتهاد، وستة خبراء قانونيين، ويحتاج المرشح لدخول سباق الانتخابات إلى تأييد 7 أعضاء من هذا المجلس.