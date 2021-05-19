إيران تعلن دعم الفصائل الفلسطينية وتكشف ملامح "المواجهة الأمنية غير المباشرة" مع إسرائيل

أعلن قائد قوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، دعم إيران للفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل، فيما تحدث عن عمليات في إطار ما أسماه ”المواجهة الأمنية غير المباشرة“ بين طهران و“تل أبيب“.

وخاطب سلامي الفصائل الفلسطينية، خلال حضوره في وقفة تضامنية لمواطنين إيرانيين بميدان الإمام الحسين بالعاصمة طهران: ”إننا سنبقى معكم إلى النهاية، وأنتم تقصفون عمق الكيان الصهيوني بصواريخ القاسم وسجيل، ونرسل من هنا تحية إلى شعب غزة المظلوم القوي، كما نحيي شهداء المقاومة وخاصة قاسم سليماني“.

قائد حرس الثورة الإسلامية حسين سلامي

فلسطين اليوم تتغير وتنزل الى ساحة المواجهة بالصواريخ الجنرال سلامي ظهرت "اسرائيل" جديدة متصدعة كئيبة فاقدة الأمل 🔺الجنرال سلامي: الحرب مع "اسرائيل" لن تكون خاصة بالفلسطينيين ونعلن دعمنا لاعزائنا في فلسطين هزيمة "اسرائيل" هي هزيمة اميركا pic.twitter.com/7hIwIIJ9We — كاظم العراقي (@kadem84) May 19, 2021

ورأى سلامي أن ”قلق الإسرائيليين من حماس قد شمل وجودهم، إذ تم إطلاق آلاف الصواريخ باتجاه تل أبيب، واشتعلت النيران في عسقلان، وتعرضت المدن الصهيونية لشرارات نيران الصواريخ الفلسطينية“.

وقلل سلامي من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية قائلا: ”لقد عجزت القبة الحديدية ونظام باتريوت وغيرها من منظومات الدفاع الجوية المضادة للصواريخ أمام حجم صواريخ المقاومة واستسلمت، إلى حد أن نظام الملاحة البحرية والجوية للنظام الصهيوني يواجه لأول مرة اختلافا، ويرون أنفسهم في ساحل البحر المتوسط وهو بحر من النار، وتضيع جميع أحلامهم“.

وأضاف: ”إننا دوما داعمون للفلسطينيين، وهذه الحرب رمز لمعركة المسلمين مع المستكبرين، وإن أمريكا وإسرائيل محتومتان بالهزيمة وكل من معهما سوف يُهزم، فهذه فلسطين جديدة، إذ لم تعد تحارب بالحجارة، وإنما بالصواريخ، كما أننا الآن نواجه إسرائيل المهزومة، التي باتت في حالة من اليأس والإحباط“.

وعلق قائد الحرس الثوري على المواجهات الأمنية غير المعلنة بين إيران وإسرائيل قائلا: ”إنهم (الإسرائيليون) ينفذون عمليات اغتيالات في إيران، ويقومون بعمليات تخريبية في برنامجنا النووي، ويضايقون سفننا، ويظنون أن هذه الأمور ستكون بلا رد، ولكن المشهد تغير، وباتت سفنهم تتعرض للاستهداف، وهذه الحوادث تعود للشهور الثلاثة الأخيرة“.

وتابع قائلا: ”بعد عملية التخريب النووية الأخيرة في إيران، واجه مصنع صواريخ لهم انفجارا مهيبا، وانفجرت مصفاة نفطية في حيفا، واشتعلت النيران في أضخم مجموعاتهم الدفاعية المعروفة بـ (رافائيل)“، وفق ما نقلت وكالة ”ايسنا“ الإيرانية.

وتأتي تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين فصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي، وذلك على وقع الأحداث في القدس على خلفية مواجهات بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين في حي الشيخ جراح.