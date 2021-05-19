مسؤول أمني إيراني يحذر من عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية ويعتبر العزوف عنها "جريمة"

اعتبر مسؤول أمني إيراني بارز، اليوم الأربعاء، دعوة المواطنين وتشجيعهم بعدم المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل، ”جريمة“ يحاسب عليها القانون.

وقال العقيد علي محمد رجبي رئيس ”مركز الكشف عن الجرائم الإلكترونية“ في مقابلة متلفزة: ”لدينا عملية رصد لمواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر بشأن الدعوة لعدم المشاركة بالانتخابات الرئاسية“.

ويعرف ”مركز الكشف عن الجرائم الإلكترونية“ بأنه وحدة تتبع ”الشرطة الإلكترونية الإيرانية“، وهي متخصصة في جرائم الإنترنت وتابعة لقوات الشرطة الإيرانية.

وأضاف العقيد رجبي أن ”الدعوة لعدم المشاركة بالانتخابات الرئاسية تكون بمثابة تشجيع الناس على المشاركة الأقل في الانتخابات، وهي جريمة يحاسب عليها القانون باعتبارها ممارسة التضليل والتشويش على الجمهورية“.

ووفق المادة 698 من قانون العقوبات الإيراني، فإن عقوبة ”التضليل وتعكير صفو الرأي العام“ تتراوح بالسجن ما بين الشهرين إلى سنتين مع 74 جلدة.

وفي أحدث استطلاع لمركز ”إيسبا“ وهو مركز غير حكومي ويعنى باستطلاعات الرأي في إيران، نشره يوم السبت الماضي، توقع فيه أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 40 %.

وبذلك تكون أقل نسبة مشاركة في الانتخابات الإيرانية سواء الرئاسية أو البرلمانية منذ تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية عام 1979، حيث كانت أقل نسبة مشاركة هي للانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير/ شباط 2020، وبلغت المشاركة قرابة 42 %.

وبسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمعاناة المتزايدة في مختلف مجالات الحياة في إيران، فإن المشاركة لن تكون كبيرة، فيما حث المرشد علي خامنئي مؤخرا الإيرانيين على التواجد والمشاركة بالانتخابات الرئاسية.

فيما يرى بعض الناشطين السياسيين الإيرانيين أن إبعاد المرشحين الذين ينتمون للتيار الإصلاحي سيجعل نسبة المشاركة في الانتخابات أقل.

وقال محمود ميرلوحي، عضو مجلس مدينة طهران وعضو المجلس المركزي للأحزاب الإصلاحية في إيران، إن الوضع ”مختلف“ وإن الشعب هذه المرة يعلن بوضوح أنه لن يصوت“.

ولم يحسم مجلس صيانة الدستور الإيراني حتى اليوم موقفه بشأن أسماء الأشخاص المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن تعلن مساء اليوم أو يتم تمديدها لمدة خمسة أيام كما ذكر المتحدث باسم المجلس، عباس كد خدايي في وقت سابق.

واعتبر كد خدايي أن ”المشاركة المنخفضة المحتملة في الانتخابات الرئاسية لن تشكل أي مشاكل قانونية وأن شرعيتها وصلاحيتها باقية“.