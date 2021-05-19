مسؤول أوروبي رفيع يبدي ثقته في التوصل لاتفاق في محادثات إيران النووية

قال المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، اليوم الأربعاء، إنه ”واثق تماما“ في أنه سيكون هناك اتفاق نهائي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف مورا، الذي ينسق المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، للصحفيين في نهاية الجولة الرابعة من المحادثات في فيينا ”لقد حققنا تقدما كبيرا على مدى الأيام العشرة الماضية لكن ما زالت هناك أمور يتعين العمل عليها وسنجتمع الأسبوع المقبل وسنواصل العمل“.

واستؤنفت المحادثات في فيينا في السابع من مايو/ أيار مع الأطراف المتبقية في الاتفاق وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

واجتمعت الأطراف في فندق فخم بينما كان الوفد الأمريكي موجودا في فندق على الجهة المقابلة من الشارع.

ورفضت إيران عقد اجتماعات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن كيفية استئناف الامتثال للاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018، مما دفع إيران إلى البدء في انتهاك شروطه بعد نحو عام.

وقال مورا: ”أنا متأكد من أنه سيكون هناك اتفاق نهائي… أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح وسوف نحصل على اتفاق“.

وأضاف ردا على سؤال عما إذا كان يقول إنه سيكون هناك اتفاق في الجولة المقبلة: ”لا يمكنني التنبؤ بذلك، ما يمكنني قوله هو أنه سيكون هناك اتفاق.. نعم بالتأكيد“.

وكان جوهر الاتفاق الأصلي هو التزام إيران بكبح جماح برنامجها النووي لجعل الحصول على المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي أكثر صعوبة مقابل رفع عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال مسؤولون إنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق بحلول 21 مايو/ أيار، وهو موعد انقضاء أجل اتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المراقبة المستمرة لبعض الأنشطة النووية الإيرانية.

وقال مورا إن إيران تواصل التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تمديد هذا الاتفاق.

من جهته، قال مبعوث روسيا للمحادثات النووية الإيرانية إن المفاوضين يشعرون بحدوث تقدم جيد بعد أحدث جولة للمفاوضات التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015 وإن اتفاقا أصبح ”في المتناول“.

وأضاف ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ”تويتر“ إنه يأمل أن تكون الجولة الخامسة من المفاوضات، والتي ستُستأنف منتصف الأسبوع المقبل، هي الأخيرة.