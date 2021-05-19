جيروزاليم بوست: إيران والصين تستغلان موقف أمريكا المهزوز من الصراع في فلسطين لتقويض الثقة بواشنطن في الشرق الأوسط

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية: إنه في الوقت الذي تسعى فيه الصين لاستغلال موقف الولايات المتحدة المهزوز والمثير للجدل من الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، تعمل إيران على انتهاز الفرصة للتقرب من الصين وتقويض الثقة في واشنطن في الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة، أنه ”في يوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ”هوا تشون ينغ“ إن ”الولايات المتحدة تقف على الجانب المعاكس من المجتمع الدولي في الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس، وتقوض جهود الأمم المتحدة للضغط من أجل إنهاء الضربات الإسرائيلية على غزة“.

وأضافت هوا: ”ما نشعر به هو أن الولايات المتحدة التي تواصل القول: إنها تهتم بحقوق المسلمين، كانت تتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني“.

وفي حديثه يوم الأحد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة إلى تعديل موقفها بشأن الصراع بين إسرائيل وغزة.

وقال: ”ندعو الولايات المتحدة لتحمل مسؤولياتها وتعديل موقفها، فاستخدام القوة لا يمكن أن يضمن السلام، ولا يمكن للعنف أن يجلب الهدوء“.

وأضاف “ أن من المهم أن تمارس إسرائيل ضبط النفس وتلتزم بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتتوقف عن هدم منازل الفلسطينيين وإخلاء الشعب الفلسطيني“.

وفي حين قد تبدو هذه التصريحات على أنها محاولة صينية لعزل الولايات المتحدة والانتقام منها بسبب انتقاداتها الأخيرة للصين، إلا أن وسائل الإعلام الإيرانية دخلت على الخط وأكدت على التعليقات، بحسب الصحيفة.

ووفقا لصحيفة ”جيروزاليم بوست“، فإن لدى إيران والصين اتفاقا جديدا مدته 25 عامًا، وفي حين أن هذا من شأنه أن يجلب الاستقرار لإيران وربما المنطقة الأوسع من خلال مبادرة ”الحزام والطريق“ الصينية، إلا أن الصين تتخذ موقفًا صارمًا بشأن قضية غزة.

وعلى الرغم من أن الصين وإسرائيل تربطهما علاقات ودية، إلا أن هناك جدلا لأن الولايات المتحدة تريد من إسرائيل أن تنأى بنفسها عن الصين، وتقلق واشنطن من تقارب الاثنتين بسبب صفقة ميناء في حيفا والمشاريع الصينية الأخرى في إسرائيل.

وذكرت قناة ”برس تي في“ الإيرانية، أن ”وزير الخارجية الصيني ينتقد الولايات المتحدة لخنقها أي انتقاد لهمجية النظام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.

واقتبست القناة عن ”وانغ يي“ قوله: ”للأسف، ببساطة بسبب عرقلة دولة واحدة (الولايات المتحدة)، لم يتمكن مجلس الأمن من التحدث بصوت واحد“.

ويبدو أن إيران تسعى للتأكيد هنا على أن الصين تلعب دورًا أكبر في الشرق الأوسط من الولايات المتحدة، في محاولة لتقويض الثقة الإقليمية والدولية في الولايات المتحدة.

ومن جانبها أرسلت روسيا، التي تعمل أيضًا مع إيران وتريد تقليل نفوذ الولايات المتحدة، نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين لانتقاد تصرفات إسرائيل.

والنتيجة الثانوية هنا هي أن الصين تبدو أكثر موثوقية وثباتًا، حيث تعتقد إيران أنها ستنتصر في ظل هذا النظام الذي تقوده الصين.