محادثات ألمانية وآمال فرنسية بقرار دولي يوقف الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين

يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، الخميس، لإجراء محادثات حول تصاعد أعمال العنف في الشرق الأوسط، بحسب متحدثة باسم الوزارة.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤول أوروبي رفيع لإسرائيل منذ اندلاع النزاع مجددا في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة إن ”المحادثات السياسية ستتركز على التصعيد الحالي في الشرق الأوسط والجهود الدولية لإنهاء العنف“.

وسيلتقي ماس وزيري الخارجية والدفاع الإسرائيليين، وسيتوجه إلى رام الله لمحادثات مع رئيس الوزراء.

وقالت الوزارة إن المباحثات السياسية ستتناول ”التصعيد الحالي في الشرق الأوسط والجهود الدولية لوضع حد للعنف“.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء إنه يأمل في أن يوافق مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، وإن هناك مباحثات جارية لإقناع واشنطن.

وأبلغ لو دريان لجنة برلمانية بأن هناك فرصة في النجاح، لكنه أضاف: ”لم يتم الأمر بعد“.