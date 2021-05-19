البيت الأبيض: بايدن حث نتنياهو على خفض التصعيد في صراع غزة

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على خفض التصعيد في صراع غزة ”تمهيدا“ لوقف إطلاق النار.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين: ”أجرى الزعيمان مناقشة مفصلة بشأن تطورات الأحداث في غزة والتقدم الإسرائيلي في إضعاف قدرات حماس والعناصر الإرهابية الأخرى والجهود الدبلوماسية المستمرة من حكومات المنطقة والولايات المتحدة“.
وأضافت جان بيير: ”الرئيس أبلغ رئيس الوزراء بأنه يتوقع خفضا كبيرا في التصعيد اليوم تمهيدا لوقف إطلاق النار“.
وكانت هذه المكالمة الرابعة في الأسبوع المنصرم بين الزعيمين.