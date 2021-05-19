البيت الأبيض: بايدن حث نتنياهو على خفض التصعيد في صراع غزة

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،‭‭ ‬‬اليوم الأربعاء، على خفض التصعيد في صراع غزة ”تمهيدا“ لوقف إطلاق النار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين: ”أجرى الزعيمان مناقشة مفصلة بشأن تطورات الأحداث في غزة والتقدم الإسرائيلي في إضعاف قدرات حماس والعناصر الإرهابية الأخرى والجهود الدبلوماسية المستمرة من حكومات المنطقة والولايات المتحدة“.

وأضافت جان بيير: ”الرئيس أبلغ رئيس الوزراء بأنه يتوقع خفضا كبيرا في التصعيد اليوم تمهيدا لوقف إطلاق النار“.

وكانت هذه المكالمة الرابعة في الأسبوع المنصرم بين الزعيمين.