قضية اختطاف محمد خاتمي في العراق.. هل يتكرر سيناريو المعارض الإيراني روح الله زم؟

يلف الغموض واقعة اختطاف رجل الأعمال البريطاني من أصول إيرانية محمد خاتمي، وسط شكوك تحوم حول مجموعات مسلحة نفذت العملية، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الصحفي الإيراني المعارض روح الله زم في 2019.

واختفى خاتمي، في التاسع من أيار/مايو الجاري، لدى زيارته العراق لقضاء لیالي القدر بکربلاء والنجف، حيث خُطف مع عدد من مقربيه، الذين أطلق سراحهم لاحقا في محافظة صلاح الدين، مع بقاء خاتمي لدى المجموعة الخاطفة.

ومحمد خاتمي من أسرة دینیة بارزة، إذ كان والده من أصدقاء الخمیني ودرس معه بحوزات قم والنجف، ولديه ارتباطات ومصالح مع جهات مختلفة داخل إيران وخارجها، وكان خلال السنوات الماضية، هدفا محتملا لدى بعض الجهات داخل طهران.

بدوره، قال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، إن ”القوات الأمنية لم تسجل أي حادث خطف خلال الأيام الماضية، وأن التقارير الواردة حيال اختطاف مواطن بريطاني من أصول إيرانية، محل نظر وتفحص من قبل الجهات المعنية“.

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لـ“إرم نيوز“ أنه ”لا يمكن للوزارة إثبات أو نفي الأمر.. لم تردنا أية معلومات بخصوص وجود هذه الحادثة“.

وتشير تقارير صحفية، إلى أن خاتمي خطفته ميليشيات حزب الله، قبل أكثر من عامین، عندما كان في زیارة قصیرة إلى العراق لکن رئیس الوزراء العراقي السابق حیدر العبادي هدد ”حزب الله“ بأنه ستتم معاقبتهم، ما أسفر عن الإفراج عنه.

وتخضع محافظتا النجف وكربلاء، إلى سيطرة مجموعات مسلحة، مثل كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وغيرها، مع وجود مكاتب لها، مستغلة بذلك أجواء تلك المدن الدينية، لتحقيق مكاسب مالية.

ولفت الأنظار، تصعيد المحلل السياسي المقرب من الميليشيات المسلحة نجاح محمد علي، حيث ندد بحادثة الاختطاف وطالب بالإفراج سريعا عن خاتمي، وهو ما أوحى بوجود تضارب في القرارات داخل تلك المجموعات، والجهات التي ترتبط بها في إيران، خاصة وأن محمد علي أحد المدافعين عن الميليشيات المسلحة في العراق، وتبرير سلوكها.

🎥 نداء الى الجهة التي خطفت الأخ العزيز والصديق الوفي سيد محمد الخاتمي وثلاثة آخرين فأفرجت عن الثلاثة وأبقت على العزيز الخاتمي :

أليس فيكم رجل رشيد؟!

نجاح محمد علي pic.twitter.com/ipM6qYbIEp — نجاح محمد علي (@najahmalii) May 18, 2021

بدوره، اعتبر السياسي العراقي عزت الشابندر، أن عملية اختطاف محمد خاتمي ”رهانا خاسرا للجهة المتورطة بهذا الأمر“.

وقال الشابندر في تغريدة: ”قد لا نعرف الخاطفين بأسمائهم، ولكننا نعرف مرجعيتهم، لذلك فهي تتحمل كامل المسؤولية عن صحته وسلامته والإفراج عنه ”.

وأضاف: ”المراهنة على الزمن بهدف نسيان الموضوع رهان خاسر يفقدهم الكثير من أصدقائهم في المنطقة والعراق تحديدا“.

وفي وقت سابق، قال الشابندر إن ”تسريبات تفيد بأن الحالة الصحية لمحمد خاتمي في تدهور شديد، علما أنه كان يخضع لمراقبة طبية منتظمة وعلاج دوائي مستمر في محل إقامته“.

قد لانعرف الخاطفين للسيد محمد الخاتمي بأسمائهم ، ولكننا نعرف مرجعيتهم ، لذلك فهي تتحمل كامل المسئولية عن صحته و سلامته والافراج عنه ..

المراهنة على الزمن بهدف نسيان الموضوع رهان خاسر يُفقدهم الكثير من اصدقائهم وصدقيتهم في المنطقة والعراق تحديدا . — عزت الشابندر (@IAlshabandar) May 19, 2021

ومع وصول رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، إلى منصبه، أطلق حملة واسعة لمكافحة وجود المجموعات المسلحة، وتوظيب أوضاع هيئة الحشد الشعبي، وإبعاد الفصائل التي تنتحل صفتها، لكن جهات سياسية رفضت حينها ذلك، وطالبت بعدم المساس بتلك المجموعات بداعي قتالها على الإرهاب.

من جهته، رأى عضو حزب الاتفاق العراقي، سالم العبيدي، أن ”الحادثة تمثل تطورا خطيرا في الملف الأمني قبل الانتخابات، وعلى رغم الجهود الحكومية، إلا أنها بحاجة إلى دفعة كبيرة من قبل الجهات السياسية لإطلاق يدها في مواجهة التغول الحاصل للميليشيات المسلحة في الساحة العراقية“.

وأضاف العبيدي لـ“إرم نيوز“ أن ”خطف رجال أعمال ومواطنين أجانب، سيلقي بظلاله سريعا على سمعة العراق الدولية، ويعكس حالة من عدم الاستقرار، ونحن مقبلون على وضع اقتصادي أفضل، مع وجود اتفاقات بشأن دخول مستثمرين من الدول الخليجية“.

وتابع أن ”على الجهات الأمنية التحرر من التسلط الحزبي، وإطلاق حملة واسعة للبحث عن المخطوفين وإعادتهم إلى ذويهم أمام الرأي العام وليس في الخفاء“.

وأعادت تلك الحادثة إلى الأذهان، واقعة اختطاف الصحفي الإيراني المعارض روح الله زم؛ ففي منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2019، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني أنها تمكنت من اختطاف ”روح الله زم“ في إحدى الدول المجاورة، فيما كشفت تقارير أخرى أن هذه العملية تمت داخل الأراضي العراقية.

وكانت محكمة الثورة في طهران قد أصدرت في 30 حزيران/ يونيو الماضي، حكم الإعدام ضد روح الله زم بتهمة ”الإفساد على الأرض“.