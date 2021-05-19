كيف تلعب "السلطة الدينية" في إيران دورا حاسما في تحديد قواعد اللعبة الانتخابية؟

يسلط تقرير نشره موقع ”ماريان“ الفرنسي الضوء على السيناريوهات الممكنة للانتخابات الإيرانية المرتقبة بعد أقل من شهر، ودور ”السلطة الدينية“ وجهاز الحرس الثوري في تحديد قواعد اللعبة الانتخابية بإيران.

يقول التقرير إنه ”قبل شهر واحد من الانتخابات الرئاسية في إيران، بدأت الأسماء في الظهور، ومن بين السيناريوهات: مبارزة نهائية محتملة بين رئيس السلطة القضائية الحالي إبراهيم الرئيسي ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني“.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 592 مرشحا محتملا للانتخابات يحلمون جميعا بالجلوس في المكتب الرئاسي في العاصمة طهران لأنه في الجمهورية الإسلامية لا يحتاج أحد إلى رعاية أو عضوية حزب سياسي ليكون مرشحًا، يكفي أن يكون لك النسب الصحيح: ”سياسي أو ديني“ ”من العقيدة الشيعية“، ”تقي وخبير“ و“عاقل“ لدخول المنافسة“.

وحسب التقرير، ”تعتبر تلك معايير ذاتية تضاف إليها تفسيرات قانونية جديدة في كل انتخابات حيث تم هذا العام التركيز على العمر، بين 40 و 75 عامًا، وعلى المؤهل العلمي: درجة الماجستير أو ما يعادلها“.

ويؤكد التقرير أن الأمور في الواقع لا تجري بدون الضوء الأخضر من مجلس الحرس الثوري الذي يتبع فقط إرادة المرشد الأعلى علي خامنئي، هذا المجلس المكون من 6 رجال قانون و6 رجال دين كان قد استبعد بالفعل رؤساء سابقين مثل هاشمي رفسنجاني في عام 2013 ومحمود أحمدي نجاد في عام 2017.

ويفسر التقرير طبيعة النظام السياسي في البلد الشيعي، مؤكدا أن ”إيران ليس لديها أحزاب سياسية بمعناها الحقيقي، رغم ظهور عشرات الحركات والفصائل في البرلمان وازدهار الائتلافات لدعم هذا المرشح أو ذاك عشية كل انتخابات.

ويرى التقرير أن هذه الحركات التي تشكلت أساسًا للدفاع عن مصالحها الخاصة بدون برنامج ثابت أو قادة كاريزماتيين، غير قادرة على إقامة روابط قوية ودائمة مع المجتمع، وعدد أعضائها ومؤيديها قليلون لدرجة أنهم يرفضون التواصل لذلك يجري الحديث عن ”المحافظين“ و“الإصلاحيين“ و“المعتدلين“ وما إلى ذلك.

وبحسب التقرير فإن هناك توقعات بمقاطعة واسعة للانتخابات الرئاسية القادمة بسبب الأزمة الاقتصادية وحالة اليأس وبسبب القمع الذي يتعرض له متظاهرون بشكل غير مسبوق خلال ولاية الرئيس الحالي حسن روحاني.

ويشير التقرير إلى أن المرشد الأعلى يتمنى ”مشاركة كبيرة“ وقال ذلك مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة، معتقدًا أن شرعية النظام تعتمد عليها، لذلك يواجه آية الله علي خامنئي معضلة تتمثل في كيفية إقناع الناس بلعب اللعبة الانتخابية مع الاحتفاظ بالسيطرة على النتيجة النهائية؟“.

ويعتبر التقرير أن ”السيناريو الأول يمكن أن يسمح خلاله خامنئي بترشيح شخصيات مثيرة للجدل مثل الرئيس السابق أحمدي نجاد أو شخصيات أكثر رمزية مثل مصطفى تاج زاده، ويمكن أن تؤدي هذه الترشيحات إلى تعبئة السكان، ولكنها أيضًا قد تحدث تأثيرًا للصدمة وتزيد من حدة الصراعات على رأس السلطة، وهذا هو ما يخشاه المحللون المقربون من التيار المحافظ“.

ووفق التقرير: ”السيناريو الثاني الأكثر منطقية سيكون لعبة خاضعة للرقابة، وقد تتبلور مبارزة بين الرئيس الحالي للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، فأحدهما يمثل جهاز النظام القمعي والآخر يتخذ وجهة نظر براغماتية، فبينما يؤكد إبراهيم رئيسي على قضايا السياسة الداخلية يهدف علي لاريجاني إلى سياسة تهدف إلى تسهيل العلاقات الخارجية من أجل التنمية الاقتصادية“.

ويختم التقرير: ”سيعتمد هذا السيناريو أيضًا على المفاوضات الجارية حول الملف النووي الإيراني في فيينا، إذا تأكد احتمال إبرام صفقة جديدة مع الأمريكيين في الأيام المقبلة فقد يحشد آية الله خامنئي قواته حول لاريجاني الذي كان كبير المفاوضين السابقين على حساب رئيسي الذي ليس لديه خبرة دبلوماسية“، وفق تعبيره.