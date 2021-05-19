الادعاء الإيطالي: برلسكوني مريض بمرض خطير

قالت ممثلة ادعاء في ميلان، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني مريض جدا بما يستدعي تعليق محاكمته في اتهامات برشوة شهود.

ودخل برلسكوني (84 عاما) المستشفى وخرج منه أكثر من مرة هذا العام بعد إصابته بفيروس كورونا في سبتمبر/ أيلول، وزادت التكهنات في الأيام الأخيرة عن تدهور حالته الصحية.

وقالت ممثلة الادعاء تيتسيانا سيسيليانو: ”نعتقد تماما أن برلسكوني مريض جدا ويعاني من مرض خطير، هذا ما أظهرته الشهادات والاستشارات الطبية“.

وتحدثت سيسيليانو في جلسة لنظر قضية متصلة بقضية أخرى حصل برلسكوني فيها على البراءة من تهمة إقامة علاقة حميمة مع قاصر تحمل اسم ”روبي“، وقالت: إن برلسكوني يجب أن يعفى مؤقتا من المثول أمام المحكمة.

وبرلسكوني، الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات، متهم بتقديم رشوة لشهود؛ لضمان سكوتهم في قضية الفتاة القاصر التي رُفعت العام 2013، ونفى مرارا ارتكاب أي مخالفة.