موقع إيراني: رفض أهلية ترشيح نجاد للانتخابات الرئاسية

أفاد موقع إيراني مقرب من معسكر المتشددين، اليوم الأربعاء، بأن أعضاء مجلس صيانة الدستور صوتوا جميعا برفض أهلية ترشح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ18 من الشهر المقبل.

وذكر موقع ”برسيون“، أن ”فقهاء وأعضاء مجلس صيانة الدستور البالغ عددهم 12 عضوا صوتوا برفض أهلية محمود أحمدي نجاد ومنعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة“.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن ”مجلس صيانة الدستور أرسل مرارا رسائل غير رسمية تحث أحمدي نجاد على عدم خوض الانتخابات الرئاسية وتسجيل اسمه ضمن المرشحين“.

وهذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها أحمدي نجاد تصويتا سلبيا من مجلس صيانة الدستور على ترشيحه، وذلك بعد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2017.

وكانت وسائل إعلام مقربة من أحمدي نجاد نشرت في وقت سابق اليوم، تقارير تفيد بأن المرشد علي خامنئي أعطى الضوء الأخضر لأعضاء مجلس صيانة الدستور بتأييد أهلية نجاد لخوض الانتخابات الرئاسية.

وقال مصدر مطلع في مجلس صيانة الدستور لوسائل إعلام إيرانية، اليوم ”إن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق“.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ عن عباس كد خدايي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله ”سنقوم بمراجعة أهلية المرشحين في جلسة تُعقد اليوم.. إذا توصلنا إلى نتيجة في اجتماع مجلس صيانة الدستور مساء اليوم، فستعلن النتائج، أما إذا لم نتوصل إلى نتيجة، فسيتم تمديد فترة خمسة الأيام“.

وأضاف عباس: ”لم نتوصل بعد إلى رأي نهائي بشأن المرشحين في مجلس صيانة الدستور، لأنه يجب مراجعة كل قضية ودراسة آراء الخبراء والجهات الرسمية، ونطلب من الجميع عدم نشر الشائعات“.