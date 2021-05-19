نتنياهو: طلبنا تأجيل النظر بقضية الشيخ جراح.. وهناك طريقتان لتحقيق الهدوء في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته طلبت من المحكمة الإسرائيلية بالشيخ جراح تأجيل المحاكمات، زاعما أن ”الفلسطينيين هم من بدأوا التصعيد في غزة بعد أن استغلوا قضية الانتخابات وصعدوا بحي الشيخ جراح“.

وأضاف نتنياهو، خلال إيجاز صحفي قدمه أمام أكثر من 70 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا، أن ”حماس في يوم القدس قصفت القدس وكان هناك قصف غير مسبوق، نحن لم نسعَ لهذا الصراع، وهناك طريقتان لتحقيق أقصى قدر من الهدوء، إما احتلالهم وإما ردعهم، نحن نحاول الآن القيام بالخيار الثاني“.

إيجاز رئيس الوزراء نتنياهو للسفراء الأجانب حول سير عملية #حارس_الأسوار ضد التنظيمات الإرهابية العاملة في قطاع غزة. pic.twitter.com/HyA8dR677q — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 19, 2021

وأكد أن ”حماس والجهاد الإسلامي أطلقتا نحو 4 آلاف صاروخ على إسرائيل سقط ربعها داخل قطاع غزة، ونحن نواجه منظمة إرهابية إسلامية لديها قطعة أرض، ونعمل على إضعاف قدرات الحركتين وإرادتيهما“، بحسب تعبيره.

وأكمل نتنياهو: ”لا نستبعد أي شيء ونأمل استعادة الهدوء بسرعة ونعمل على تجنب المدنيين، إلا أن تلك المجموعات تخزن الأسلحة تحت الأرض في القطاع وبين المنازل السكنية، وتتخذ من المدنيين دروعا بشرية“.

وفي رده، على سؤال أحد السفراء الأجانب عن المدة التي ستستغرقها العملية العسكرية، قال نتنياهو: ”نحن لا نقف عند ساعة توقيت، نريد أن نحقق أهداف العملية“.

اجتياح مؤقت لغزة

وفي سياق متصل، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اليوم الأربعاء، أنه يجب على إسرائيل وقف النار من جانب واحد.

وقال شتاينتس، في حديث لصحيفة ”يديعوت أحرنوت“، إنه ”يعتقد أنه يجب وقف إطلاق النار من جانب واحد، وليس السعي لاتفاق آخر مع حماس“. مشيرا إلى أنه ”في حال مواصلة الحرب، فإنه يجب الدخول في معركة برية والسيطرة على غزة بشكل مؤقت لبضعة أسابيع“.

وأضاف: ”لن يكون هناك مفر من اجتياح مؤقت لغزة، وأنه لن ينزع أحد سلاح حماس إلا بالقوة“.

وأوضح الوزير الإسرائيلي، أن ”هذه الفكرة لها أثمان باهظة، لذلك أفهم أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف عني“.

وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيدي كوهين، أكد في وقت سابق، أن الخطوة المقبلة هي قطع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة.

ودخلت العملية العسكرية والتي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي ”حارس الأسوار“ المرحلة الخامسة، إذ كثفت الطائرات الإسرائيلية قصفها للمنازل والمؤسسات التعليمية، والعمارات السكنية، بزعم أن حماس تستخدمها لأغراض عسكرية.

وأدى التصعيد العسكري في قطاع غزة، إلى استشهاد 219 فلسطينيا بينهم 63 طفلا و36سيدة، و16 مسنا، فيما أصيب 1530 آخرون بجروح مختلفة.