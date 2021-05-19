محكمة إسبانية تستدعي زعيم جبهة البوليساريو في قضية جرائم حرب

كشفت وثيقة محكمة اطلعت عليها رويترز أن المحكمة الإسبانية العليا استدعت اليوم الأربعاء زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للمثول أمامها في الأول من يونيو/ حزيران لسماع اتهامات ستوجه له في قضية تتعلق بارتكاب جرائم حرب.

وهذا الاستدعاء هو الخطوة الأولى نحو محاكمة محتملة.

وذكرت الوثيقة أن غالي، الذي يعالج في الوقت الراهن في مستشفى في شمال إسبانيا، امتنع عن التوقيع على الاستدعاء قائلا إنه يتعين عليه الرجوع إلى السفارة الجزائرية أولا.

وقالت الوثيقة إن جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأفرادا في الصحراء الغربية يتهمون غالي وغيره من زعماء الجماعة المتمردة، التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية، بالإبادة الجماعية والقتل والإرهاب والتعذيب والتورط في عمليات اختفاء قسري.