تركيا تصف اتهامات واشنطن لأردوغان بإدلاء تصريحات معادية للسامية‎ بـ"الكذبة"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

وصفت تركيا اتهامات واشنطن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية بعد شن إسرائيل غارات على قطاع غزة،“بالكذبة“

وكتب المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشيليك في تغريدة قائلا إن ”اتهام رئيسنا بمعاداة السامية ينبع من نهج غير منطقي وخاطئ، إنها كذبة ضد رئيسنا“.

ونددت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء بتصريحات أردوغان معتبرة أنها ”معادية للسامية“، داعية إلى تجنب التصريحات التحريضية التي قد تؤدي إلى مزيد من العنف في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن ”الولايات المتحدة تدين بشدة التصريحات الأخيرة للرئيس أردوغان، المعادية للسامية“.

وانتقد الرئيس التركي الذي نصب نفسه مدافعا عن القضية الفلسطينية الإثنين بشدة قادة إسرائيل بسبب الضربات على قطاع غزة، وقال إنهم ”قتلة لدرجة أنهم يقتلون أطفالا بعمر خمس وست سنوات، لا يشبعهم إلا سفك الدماء“.

واتهم أردوغان الإسرائيليين بممارسة ”الإرهاب“ ضد الفلسطينيين، واعتبر مؤخرا أن ذلك ”في طبيعتهم“، وحمل الإثنين أيضا على الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب دعمه الدبلوماسي لإسرائيل قائلا إن ”يديه ملطختان بالدماء“