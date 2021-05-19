تاريخ النشر:
19 مايو 2021 9:36 GMT
تاريخ التحديث: 19 مايو 2021 10:15 GMT
استقالة وزيرة الأسرة الألمانية بعد اتهامها بالسرقة الأدبية
ذكرت مجلة "فوكوس" أن وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا جيفاي استقالت من منصبها، اليوم الأربعاء، بعد اتهامها بالسرقة الأدبية. وواجهت جيفاي انتقادات بسبب رسالة
ذكرت مجلة ”فوكوس“ أن وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا جيفاي استقالت من منصبها، اليوم الأربعاء، بعد اتهامها بالسرقة الأدبية.
وواجهت جيفاي انتقادات بسبب رسالة دكتوراة قدمتها قبل أكثر من 10 أعوام، وتبين أن بها مقاطع مقتبسة من مؤلفات أخرى.
ولم يرد أي رد من الوزارة حتى الآن.