استقالة وزيرة الأسرة الألمانية بعد اتهامها بالسرقة الأدبية

ذكرت مجلة ”فوكوس“ أن وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا جيفاي استقالت من منصبها، اليوم الأربعاء، بعد اتهامها بالسرقة الأدبية.

وواجهت جيفاي انتقادات بسبب رسالة دكتوراة قدمتها قبل أكثر من 10 أعوام، وتبين أن بها مقاطع مقتبسة من مؤلفات أخرى.

ولم يرد أي رد من الوزارة حتى الآن.