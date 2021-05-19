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استقالة وزيرة الأسرة الألمانية بعد اتهامها بالسرقة الأدبية
تاريخ النشر: 19 مايو 2021 9:36 GMT
تاريخ التحديث: 19 مايو 2021 10:15 GMT

استقالة وزيرة الأسرة الألمانية بعد اتهامها بالسرقة الأدبية

ذكرت مجلة "فوكوس" أن وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا جيفاي استقالت من منصبها، اليوم الأربعاء، بعد اتهامها بالسرقة الأدبية. وواجهت جيفاي انتقادات بسبب رسالة

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المصدر: رويترز

ذكرت مجلة ”فوكوس“ أن وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا جيفاي استقالت من منصبها، اليوم الأربعاء، بعد اتهامها بالسرقة الأدبية.

وواجهت جيفاي انتقادات بسبب رسالة دكتوراة قدمتها قبل أكثر من 10  أعوام، وتبين أن بها مقاطع مقتبسة من مؤلفات أخرى.

ولم يرد أي رد من الوزارة حتى الآن.

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