"فورين بوليسي": تحركات بايدن تجاه غزة في الأمم المتحدة تضع مصداقية الولايات المتحدة "على المحك"

قالت مجلة ”فورين بوليسي“ إن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الأمم المتحدة، فيما يخص الصراع الحالي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، يمثل اختبارًا لمصداقية الولايات المتحدة، خاصة مع استغلال الصين وروسيا للموقف الأمريكي، في إبراز تناقض واشنطن إزاء ملف حقوق الإنسان.

وأضافت المجلة، في تقرير نشرته الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، أنه: ”يوم 12 مايو، وفي الوقت الذي كانت فيه إسرائيل وحماس تتبادلان إطلاق الصواريخ من جهة، ومن جهة ثانية شن غارات جوية، فإن ”ليندا توماس غرينفيلد“، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، شاركت في جلسة داخل المنظمة الدولية تستهدف حشد الإدانة الدولية ضد الصين، على خلفية إساءة معاملتها للإيغور المسلمين، بهدف إبراز دور الولايات المتحدة في الالتزام بحقوق الأقليات والدفاع عن التنوع“.

شكوك دولية تجاه الموقف الأمريكي

ومضت تقول: ”ولكن الحدث الذي رعته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، خيمت عليه إلى حد كبير الأزمة في غزة والقدس الشرقية، حيث منعت واشنطن بصورة منفردة، محاولة من النرويج وتونس والصين أيضًا، لتمرير قرار من مجلس الأمن ينتقد إسرائيل. ما أثار شكوكًا لدى بعض الدبلوماسيين، إزاء عمق التزام الولايات المتحدة بالتعاون الدولي والعمل في الأمم المتحدة“.

ونقلت عن دبلوماسي في مجلس الأمن قوله، شريطة عدم الكشف عن هويته: ”تعهدوا بالعودة – في إشارة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، ودعم نظام الأمم المتحدة والتعددية، ولكننا لا نرى حدوث ذلك في الأمم المتحدة“.

وتابعت: ”أزمة الشرق الأوسط، التي أدت إلى مقتل أكثر من 200 مدني، معظمهم من الفلسطينيين، ومزقت نسيج المجتمع الإسرائيلي، قلبت الطاولة على السيناريو الأمريكي“.

واشنطن في الجانب الدفاعي

وأردفت قائلة: ”أدى هذا الوضع المعقد إلى دفع واشنطن لاتخاذ الجانب الدفاعي فيما يتعلق بالتزامها بحقوق الإنسان، ومنحت فرصة إلى الصين كي تستعرض وثائق تفويضها التعددية، ووضع نفسها إلى جانب حلفاء الولايات المتحدة التقليديين، والأمم المتحدة، الذين يسعون إلى لعب دور في مجلس الأمن الدولي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار“.

وتابعت: ”في مواجهة الضغط السياسي الدولي والداخلي المتصاعد، فإن بايدن للمرة الأولى، أعرب عن دعمه للوصول إلى هدنة، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أسبوع كامل على اندلاع الأزمة، ولكن في نفس اليوم، فإن الولايات المتحدة منعت محاولة من جانب مجلس الأمن، لتبني بيان يطالب الأطراف المتصارعة بالوصول إلى اتفاق هدنة“.

مصداقية أمريكية على المحك

واستطردت ”فورين بوليسي“ بقولها: ”على مدار شهور، سعت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، لوضع حقوق الإنسان في قلب دبلوماسيتها داخل الأمم المتحدة، حيث تخطط للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان، في قلب لسياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وتعزيز جهود مجلس الأمن الدولي، في التعامل مع الانتهاكات الحقوقية في إثيوبيا وميانمار“.

من جانبه، قال ”لويس شاربونو“، ممثل ”هيومن رايتس ووتش“ في الأمم المتحدة: ”تعتمد مصداقية الأمم المتحدة على التطبيق العادل لقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي على الجميع، الحلفاء والأعداء على حد سواء. تحتاج إسرائيل إلى التعامل معها بنفس المعيار الدولي، مثل أي دولة أخرى. تقوض إدارة بايدن مصداقيتها من خلال عدم الإصرار على ذلك“.

وأشار إلى أن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد إردان، وضع المجلس أمام خيارين: الاستسلام أمام ما وصفه بـ“إرهاب حماس“، أو دعم ما زعم أنه ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها“، وذلك في الكلمة التي ألقاها أمام مجلس الأمن يوم الأحد الماضي.

وأشاد ”شاربونو“ بالدور الذي لعبته ”غرينفيلد“، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وذلك في إبراز أهمية حقوق الإنسان في إثيوبيا وميانمار والصين، حيث ساعدت الولايات المتحدة على تشكيل تحالف مكون من أكثر من 50 دولة، لإدانة معاملة الصين تجاه ”الإيغور“.

وأشار -أيضًا- إلى بعض التصريحات البارزة التي أدلت بها المندوبة الأمريكية، ودعت خلالها الطرفين لاحترام القانون الدولي الإنساني، وحماية العاملين في القطاع الطبي والصحفيين، وطالبت الجلسة بشكل واضح إسرائيل بالتخلي عن سياسة هدم منازل الفلسطينيين، وإقامة المستوطنات.

لكن ”شاربونو“ قال، إن رفض الولايات المتحدة لدعم دعوة الأمم المتحدة، للوصول إلى وقف لإطلاق النار في أحد أكبر أعمال العنف الدموية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات، أدى إلى تقويض موقفها، وقال: ”إذا أرادت الولايات المتحدة أن تقدم نفسها على أنها لاعب جاد في الحفاظ على حقوق الإنسان، ووضعها كأولوية لسياستها الخارجية، فإنها ببساطة لا يمكن أن تغض الطرف وتمنح إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة هجماتها“.

وأشارت المجلة، إلى أن الأزمة الحالية تعقد جهود الإدارة الأمريكية الجديدة، لإصلاح العلاقات الدبلوماسية مع القادة الفلسطينيين، والتي انهارت تقريبًا في عهد ترامب.

وأرسلت إدارة بايدن الأسبوع الماضي، مبعوث وزارة الخارجية، هادي عمرو، الذي ينظر إليه على أنه محاور أمريكي مهم مع الفلسطينيين، إلى المنطقة لنزع فتيل التوترات.

وختمت ”فورين بوليسي“ تقريرها بالقول: ”يبدو أن الرئيس الأمريكي لا يستسلم للضغوط الدولية، أو الانتقادات من الديمقراطيين التقدميين، حيث يضاعف كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية دعمهم لإسرائيل“.