إندونيسي يواجه السجن بسبب مقطع على "تيك توك" دعا فيه إلى "ذبح" الفلسطينيين

يواجه حارس عقار إندونيسي حكمًا بالسجن لمدة قد تصل إلى ست سنوات بتهمة انتهاك قانون للإنترنت، بعدما نشر مقطعًا مصورًا على منصة التواصل الاجتماعي ”تيك توك“، دعا فيه إلى ”ذبح“ الفلسطينيين ”الخنازير“.

وإندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وداعم قوي للفلسطينيين، وسرعان ما أثار المقطع حنق الشرطة في إقليم نوسا تنجارا الغربية.

وقالت الشرطة في بيان: ”قدم المشتبه فيه محتوى يتضمن افتراء على دولة فلسطين على تيك توك مستخدمًا ألفاظًا غير لائقة“.

ولم يتسن التحقق على نحو مستقل من حساب المشتبه فيه على ”تيك توك“.

وقالت قناة كومباس تي.في الإخبارية المحلية التي عرضت المقطع، إن المشتبه فيه اعتذر، وذكر أنه أخطأ، وقال فلسطين بدل أن يقول إسرائيل.

واتهم المشتبه فيه البالغ من العمر 23 عامًا بمخالفة قانون للمعلومات والتعاملات الإلكترونية لعام 2008 لتنظيم النشاط على شبكة الإنترنت ومكافحة التشهير وخطاب الكراهية.

وأدان الرئيس جوكو ويدودو العنف في غزة بشدة، ودعا إسرائيل في تغريدة على ”تويتر“ السبت الماضي إلى إنهاء العدوان.