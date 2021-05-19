غضب بين العرب الأمريكيين في ميشيغان من سياسات بايدن تجاه غزة (فيديو)

عندما عاد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء إلى واحدة من الولايات التي أسهمت أصواتها في وصوله إلى الرئاسة، استقبل بغضب بسبب أسلوب إدارته في التعامل مع التصعيد المفاجئ للعنف في الشرق الأوسط.

وواجه بايدن، الذي زار منشأة لشركة فورد موتور في ديربورن بولاية ميشيغان للترويج للسيارات الكهربائية، احتجاجا على أسلوب تعامل إدارته مع إسرائيل، التي تشن هجمات على غزة، ردا على إطلاق مسلحين فلسطينيين الصواريخ عليها قبل ثمانية أيام.

وفي تجمع في ديربورن، التي تمثل معقل العرب الأمريكيين في ميشيغان، تجمع أكثر من ألف شخص على بعد بضعة أميال من مكان تواجد بايدن، وأطلقوا صيحات الاستهجان لدى ذكر اسم الرئيس الأمريكي.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، الكثيف السكان، ليل نهار منذ تأجج الصراع يوم العاشر من أيار/مايو، في حين يهرع سكان المدن الإسرائيلية للمخابئ أو للغرف الآمنة كل بضع ساعات أو دقائق هربا من الصواريخ التي يطلقها مسلحون فلسطينيون.

وضغط بايدن في أحاديث خاصة من أجل وقف القتال في الصراع المستمر منذ أكثر من أسبوع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تسيطر على غزة.

وقال مساعدوه إنهم يواصلون خلف الكواليس جهودا دبلوماسية مكثفة لوضع نهاية للصراع.

لكن ذلك ليس كافيا بالنسبة لبعض الديمقراطيين الذين يريدون من بايدن أن يشجب عدم تناسب أعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا في الأراضي الفلسطينية أثناء الصراع، وإعادة النظر في إمداد إسرائيل بالأسلحة ومساعدات أخرى.

وقال المتظاهر داوود علي (21 عاما): ”يجب ألا يدعمهم“، مضيفا أن كل من أعطى صوته لبايدن في الانتخابات عليه أن يشعر بالندم على ذلك.

وأظهر المتحدثون على المنصة مشاعر مماثلة قائلين إنهم شعروا بأن بايدن خطب ودهم ثم تخلى عنهم.

وأظهر استطلاع رأي أعدته رويترز مع مؤسسة إيبسوس لقياس الرأي العام أن بايدن كسب أصوات المسلمين بفارق ثماني نقاط مئوية بالسباق في انتخابات 2020 التي تنافس فيها مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي كان مدافعا شرسا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جميع الجبهات.

وسعت الإدارة الأمريكية في الأيام القليلة الماضية لتهدئة غضب العرب والمسلمين الأمريكيين تجاه تعاملها مع الأزمة.

فألغى البيت الأبيض في مطلع الأسبوع الماضي خططه للاحتفال بعيد الفطر، واكتفى بتقديم الأمنيات بأن يحل السلام وعرض تحديثا للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الإدارة.

وقال بايدن في هذه المناسبة التي قاطعتها العديد من المجموعات المسلمة ”الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء يستحقون العيش في أمان والتمتع بالحرية والرخاء والديمقراطية على قدم المساواة“.

وخلال زيارته لميشيغان التقى بايدن مع رشيدة طليب، عضوة مجلس النواب وأول فلسطينية أمريكية تدخل الكونغرس، كما أنها شخصية بارزة في الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي.

وقال بايدن لطليب في مناسبة عامة في وقت لاحق ”أدعو الله أن تكون جدتك وأسرتك بخير.. أعدك بأن أبذل ما في وسعي لضمان أن يكونوا بخير في الضفة الغربية“.