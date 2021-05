غضب بين العرب الأمريكيين في ميشيغان من سياسات بايدن تجاه غزة (فيديو)

عندما عاد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء إلى واحدة من الولايات التي أسهمت أصواتها في وصوله إلى الرئاسة، استقبل بغضب بسبب أسلوب إدارته في التعامل مع التصعيد المفاجئ للعنف في الشرق الأوسط.

وواجه بايدن، الذي زار منشأة لشركة فورد موتور في ديربورن بولاية ميشيغان للترويج للسيارات الكهربائية، احتجاجا على أسلوب تعامل إدارته مع إسرائيل، التي تشن هجمات على غزة، ردا على إطلاق مسلحين فلسطينيين الصواريخ عليها قبل ثمانية أيام.

وفي تجمع في ديربورن، التي تمثل معقل العرب الأمريكيين في ميشيغان، تجمع أكثر من ألف شخص على بعد بضعة أميال من مكان تواجد بايدن، وأطلقوا صيحات الاستهجان لدى ذكر اسم الرئيس الأمريكي.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، الكثيف السكان، ليل نهار منذ تأجج الصراع يوم العاشر من أيار/مايو، في حين يهرع سكان المدن الإسرائيلية للمخابئ أو للغرف الآمنة كل بضع ساعات أو دقائق هربا من الصواريخ التي يطلقها مسلحون فلسطينيون.

وضغط بايدن في أحاديث خاصة من أجل وقف القتال في الصراع المستمر منذ أكثر من أسبوع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تسيطر على غزة.

وقال مساعدوه إنهم يواصلون خلف الكواليس جهودا دبلوماسية مكثفة لوضع نهاية للصراع.

لكن ذلك ليس كافيا بالنسبة لبعض الديمقراطيين الذين يريدون من بايدن أن يشجب عدم تناسب أعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا في الأراضي الفلسطينية أثناء الصراع، وإعادة النظر في إمداد إسرائيل بالأسلحة ومساعدات أخرى.

وقال المتظاهر داوود علي (21 عاما): ”يجب ألا يدعمهم“، مضيفا أن كل من أعطى صوته لبايدن في الانتخابات عليه أن يشعر بالندم على ذلك.

وأظهر المتحدثون على المنصة مشاعر مماثلة قائلين إنهم شعروا بأن بايدن خطب ودهم ثم تخلى عنهم.

Mainstream biased media will not show this to you..this is Dearborn, Michigan today, thousands marching for #Palestine . @cjwerleman @CNN @FriedrichPieter #IsraelStopPlayingVictim @AJEnglish pic.twitter.com/yBUELOyIKr

— Rafe_tweets (@Rafetweets) May 19, 2021