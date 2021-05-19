إيران: أحرزنا تقدما جيدا في المفاوضات النووية

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، إحراز تقدم وصفته بـ“الجيد“ في المفاوضات النووية مع مجموعة ”4+1“ في فيينا التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهم لإحياء العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونقل التلفزيون الإيراني عن نائب وزير خارجية إيران ورئيس لجنة التفاوض في فيينا، عباس عراقجي، قوله: ”هناك العديد من القضايا الرئيسة المتبقية في المفاوضات التي تحتاج إلى حسم في عواصم الدول المتفاوضة، وتم إحراز تقدم جيد في هذه الجولة من المفاوضات“.

وردًا على سؤال حول الاجتماعات التي عقدت في فيينا خلال الأسبوعين الماضيين، أوضح عراقجي، أن ”الاجتماعات والمحادثات كانت مكثفة، وتم عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على مستويات مختلفة، ومشاورات مع الوفود المختلفة“.

وقال عراقجي ”جرت هذه المفاوضات على مستوى الخبراء، وخلال المناقشات حاولنا إنهاء أو حل أو تقليل الخلافات حول القضايا المتنازع عليها في الاتفاق النووي“.

وأضاف ”هناك بعض القضايا الرئيسة التي تحتاج إلى حل، وهناك اتفاق على الباقي، والنص مكتوب بشكل جيد وحان الوقت للعودة إلى طهران لإجراء مشاورات نهائية وبعد ذلك سنواصل المفاوضات“.

ومن المقرر أن يعقد اليوم اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي (إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، وممثل الاتحاد الأوروبي) في فندق جراند بالعاصمة فيينا.

وسيعقد هذا الاجتماع على مستوى النواب والمديرين السياسيين لوزارتي الخارجية الإيرانية ومجموعة ”4 + 1″، وسيرأس الاجتماع ”إنريكي مورا“، مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وقالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية: ”سيواصل المشاركون مناقشاتهم بشأن العودة المحتملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لهذا الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن في أيار/مايو 2018“.

في سياق آخر، قال مندوب روسيا في مباحثات فيينا النووية، ميخائيل أوليانوف، إن هناك قضايا عالقة في المفاوضات النووية، مشيرًا إلى ”إحراز تقدم كبير في تلك المفاوضات“.

وكتب أوليانوف في حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”يحتاج المفاوضون إلى مزيد من الوقت والجهد للتوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي“.

وكان المندوب الروسي يرد على ما نقلته عنه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مساء الثلاثاء، بأن ”مباحثات فيينا أحرزت تقدمًا واضحًا وقد يتم الإعلان عن خبر مهم حتى يوم غد (الأربعاء)“.