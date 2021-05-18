مسؤولة في "الأونروا" تدعو لهدنة إنسانية لتزويد غزة بالمساعدات الطارئة

وجهت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) دعوة إلى الحكومة الإسرائيلية لتمكين الإمدادات الإنسانية وموظفيها من الوصول إلى غزة، مشيرة إلى أهمية التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في غزة.

وقالت مديرة الاتصالات الإستراتيجية في الأونروا، تمارا الرفاعي، إن ”الأونروا لم تحصل على الموافقة للوصول إلى غزة لتزويدها بالإمدادات الإنسانية الأساسية التي تهدف إلى توفير الإغاثة للسكان المنكوبين“.

وأضافت في بيان لها أن ”الأونروا تنتظر بشكل عاجل الموافقة من خلال الآليات المعمول بها للعبور إلى غزة“.

وتابعت: ”إنه لمن الأهمية بمكان أن تقوم جميع الأطراف باحترام حرمة المدارس والمسؤولين العاملين في غزة والطابع الإنساني لها، وفقًا للقانون الدولي، وذلك لضمان بقاء مدارس الأونروا أماكن آمنة للعائلات النازحة“.

وأشارت الرفاعي إلى أن ”الهدنة الإنسانية ضرورية للغاية الآن“، مشيرة إلى أنه كل يوم يمر دون وقف لإطلاق النار هو يوم تتم فيه خسارة المزيد من الأرواح وتدمير المزيد من المنازل وسبل العيش.. إن هذا أمر غير مقبول، على حد تعبيرها.