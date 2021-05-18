إسبانيا تبلغ المغرب استياءها من تدفق المهاجرين والرباط تستدعي سفيرتها في مدريد

أبلغت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا جونزاليث لايا السفيرة المغربية اليوم الثلاثاء برفض واستياء بلادها من الدخول الجماعي للمهاجرين من المغرب إلى جيبها سبتة.

وقالت للصحفيين: ”استدعيت السفيرة المغربية هنا لأعبر عن استيائنا ورفضنا لتدفق المهاجرين المغاربة الجماعي على سبتة، وذكرتها بأن ضبط الحدود لا بد أن يكون مسؤولية مشتركة بين المغرب وإسبانيا“.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيفتح حوارًا بشأن قضايا الهجرة في الأيام المقبلة.

ولاحقا أعلن المغرب استدعاء سفيرته في إسبانيا للتشاور بعد ”الاستياء“ الذي عبرت عنه مدريد إثر ”الدخول الكثيف للمهاجرين المغاربة الى سبتة“، الجيب الإسباني على الساحل المغربي، وفق ما أفادت وزارة الخارجية المغربية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية المغربية لفرانس برس: ”تم استدعاء السفيرة للتشاور وهي عائدة فورا الى المغرب“.