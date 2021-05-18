أخبار

إسبانيا تبلغ المغرب استياءها من تدفق المهاجرين والرباط تستدعي سفيرتها في مدريد
تاريخ النشر: 18 مايو 2021 16:18 GMT
تاريخ التحديث: 18 مايو 2021 17:25 GMT

إسبانيا تبلغ المغرب استياءها من تدفق المهاجرين والرباط تستدعي سفيرتها في مدريد

أبلغت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا جونزاليث لايا السفيرة المغربية اليوم الثلاثاء برفض واستياء بلادها من الدخول الجماعي للمهاجرين من المغرب إلى جيبها سبتة. وقالت

+A -A
المصدر: رويترز

أبلغت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا جونزاليث لايا السفيرة المغربية اليوم الثلاثاء برفض واستياء بلادها من الدخول الجماعي للمهاجرين من المغرب إلى جيبها سبتة.

وقالت للصحفيين: ”استدعيت السفيرة المغربية هنا لأعبر عن استيائنا ورفضنا لتدفق المهاجرين المغاربة الجماعي على سبتة، وذكرتها بأن ضبط الحدود لا بد أن يكون مسؤولية مشتركة بين المغرب وإسبانيا“.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيفتح حوارًا بشأن قضايا الهجرة في الأيام المقبلة.

ولاحقا أعلن المغرب استدعاء سفيرته في إسبانيا للتشاور بعد  ”الاستياء“ الذي عبرت عنه مدريد إثر ”الدخول الكثيف للمهاجرين المغاربة الى سبتة“، الجيب الإسباني على الساحل المغربي، وفق ما أفادت وزارة الخارجية المغربية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية المغربية لفرانس برس: ”تم استدعاء السفيرة للتشاور وهي عائدة فورا الى المغرب“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play