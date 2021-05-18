نتنياهو: العملية العسكرية في قطاع غزة ستستمر لبضعة أيام

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن العملية العسكرية في قطاع غزة ستستمر لبضعة أيام أخرى.

وقال نتنياهو في حديث له مع رؤساء المجالس المحلية بغلاف غزة، ”إن استمرار إطلاق الصواريخ سيدفع الجيش الإسرائيلي لتوجيه ردود فعل قاسية جدًا“، مشيرًا إلى أن المعادلة ستتغير بالنسبة لإسرائيل بعد هذه العملية، وفق قناة ”كان“ العبرية.

وفي السياق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن العملية العسكرية في قطاع غزة ”لن تتوقف إلا عبر تهدئة طويلة الأمد“.

وقال غانتس، في تغريدة على تويتر: ”لقد انتهيت للتو من مراجعة مع قائد البحرية في القاعدة في أسدود، لن يتوقف القتال حتى نأتي بسلام كامل وطويل الأمد“، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي لديه الآلاف من الأهداف الهجومية.

وفي السياق، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، العميد هيدي زيلبرمان، إن ”الجيش سيواصل قصف أهداف عسكرية تابعة لحركة حماس في حي الرمال، بعدما بدأ الليلة الماضية مهاجمة أهداف في الحي نفسه“.

ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، حي الرمال بأنه ”مركز عصب حماس“، حسب قوله.

وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ تسعة أيام إلى استشهاد 213 فلسطينيًا بينهم 61 طفلًا و36 سيدة و16 مسنًا إضافة إلى 1442 إصابة بجراح مختلفة.

وجددت الفصائل الفلسطينية قصفها للبلدات والمدن الإسرائيلية القريبة من حدود قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، الأمر الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين.