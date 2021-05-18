مصر تحذر من خطورة تغيير الوضع الديمغرافي في القدس

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه لا سبيل لإنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وأشار السيسي إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية يكون وفق قرارات الشرعية الدولية، ويعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم.

وحذر الرئيس المصري من خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموغرافي لمدينة القدس، مؤكدًا أنها ”محاولات تستوجب الوقف الفوري“.

وجرى التوافق بين السيسي وماكرون والملك عبدالله على تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين؛ من أجل التوصل إلى وقف العنف والتصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، في قمة ثلاثية بقصر الإليزيه حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.