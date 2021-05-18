مساعٍ أوروبية لوقف إطلاق النار في غزة

قال وزير خارجية مالطا: إن اجتماعا طارئا للاتحاد الأوروبي عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء، سيدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، ويعرض المزيد من المساعدات الإنسانية، ويحاول إعادة إطلاق محادثات السلام.

وقال وزير الخارجية إيفاريست بارتولو لـ“رويترز“ إن الانفتاح الجديد الذي أبداه الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعي لحل للصراع المستمر منذ عقود كان أمرا حيويا ”لأنه إذا لم نعالج جذور المشكلة سيتكرر (العنف) مجددا“.

وقال بارتولو عبر اتصال بالفيديو ”أعتقد أنني لا أبالغ في التفاؤل (عندما أقول): إنه على أقل تقدير ما سيسفر عنه (اجتماع الاتحاد الأوروبي) هو الدعوة لوقف إطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية، ثم بعدها البحث في كيفية استئناف العملية السياسية“.

وأضاف أنه بعد وقف إطلاق النار سيعمل الاتحاد الأوروبي ”مع الولايات المتحدة، ومع روسيا، لمحاولة التعامل مع الموقف“.