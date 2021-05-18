أورو نيوز: تآكل حقوق الإنسان وتراجع الديمقراطية يضعفان حظوظ تركيا في الانضمام لأوروبا

رأى موقع ”أورو نيوز“، الثلاثاء، أنّ التراجع الحاد للممارسة الديمقراطية وتدهور حقوق الإنسان في تركيا يعمّقان الهوة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي ويضعفان حظوظ البلد في الانضمام إلى الاتحاد.

وحسب تقرير نشره الموقع، فإنه ”من المتوقع أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موضوع نقاش شديد الأهمية، الثلاثاء، حيث يناقش البرلمان الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، ومن المنتظر أن يتخذ أعضاء البرلمان موقفا أكثر صرامة من موقف المفوضية الأوروبية أو المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء“.

وتؤكد هاتان المؤسستان الأوروبيتان، رغبتهما في استئناف الحوار مع أنقرة بشرط ملاحظة التقدم في مجال الحقوق الأساسية، لكن هذا الشرط ليس جديدا، وأنّ المقلق اليوم وضع الديمقراطية، وأنّ وزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة ”هيومن رايتس ووتش“، تحدثتا في تقريرهما لعام 2020، عن ”تآكل دراماتيكي لسيادة القانون والإطار الديمقراطي في تركيا“.

وجاء في التقرير أنه ”وفقا لسفير الاتحاد الأوروبي السابق في أنقرة والباحث الآن في معهد كارنيغي أوروبا مارك بيريني، فإن الفصل بين السلطات اختفى في البلاد، وما يهم هو رأي الرئيس، والمدعون العامون لا ينفذون فقط ما قاله الرئيس بعد أيام قليلة لكنهم يروجون له أيضا، وفي تركيا اليوم يمكن إرسال أي شخص إلى السجن لأيّ سبب كان“.

وطبقا لـ ”هيومن رايتس ووتش“، فإن ”سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية تدفع المحاكم إلى قبول لوائح اتهام متحيزة أو حتى احتجاز وإدانة أشخاص دون أدلة دامغة؛ بالتالي فإن الصحفيين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان مستهدفون من قبل الحكومة، وقال بول ليفين الأستاذ بجامعة ستوكهولم،إنه وردت تقارير عن تعذيب وانتهاكات في السجن، وهذا مصدر قلق خطير في تركيا“.

ويؤكد التقرير أن ”الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي لها بعض التأثير على أنقرة؛ لأن الاتحاد هو الشريك التجاري الرئيسي لتركيا، وبالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فإن من مصلحته الانتخابية تجنب أي عقوبات اقتصادية أوروبية؛ لأن هذه هي نقطة ضعف تركيا، كما يعتقد مارك بيريني، الذي يعتقد بأن الاقتصاد التركي ينهار، لقد كان نجاح رجب طيب أردوغان مع ناخبيه بسبب خلقه نوعًا من الطبقة المتوسطة الدنيا مع تحسن ظروفهم المعيشية، لكن هذا لم يعد هو الحال اليوم“.

وأنهى الموقع تقريره بالقول، إن ”المحللين يشككون في إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بإشارة مالية مقابل إصلاحات ديمقراطية، بالتالي يجب على أنقرة إعطاء بعض الإجابات في المستقبل القريب، لا سيما أنّ الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في تركيا ستجري في 2023“.