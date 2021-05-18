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ألمانيا تتعهد بتقديم 40 مليون يورو لدعم المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 18 مايو 2021 12:51 GMT
تاريخ التحديث: 18 مايو 2021 12:55 GMT

ألمانيا تتعهد بتقديم 40 مليون يورو لدعم المدنيين في غزة

أعلنت الأمم المتحدة أن ألمانيا تعهدت، اليوم الثلاثاء، بتقديم 40 مليون يورو (48.86 مليون دولار) لتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في قطاع غزة حيث نزح

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المصدر: رويترز

أعلنت الأمم المتحدة أن ألمانيا تعهدت، اليوم الثلاثاء، بتقديم 40 مليون يورو (48.86 مليون دولار) لتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في قطاع غزة حيث نزح أكثر من 52 ألف فلسطيني بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبيل اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة ”اليوم أسعى من أجل تقديم دعم أفضل لغزة“، مضيفا أن ألمانيا ستقدم 40 مليون يورو.

في الوقت نفسه ندد ماس بالهجمات الصاروخية التي تطلقها حركة (حماس) من غزة على إسرائيل، وشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

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