ألمانيا تتعهد بتقديم 40 مليون يورو لدعم المدنيين في غزة

أعلنت الأمم المتحدة أن ألمانيا تعهدت، اليوم الثلاثاء، بتقديم 40 مليون يورو (48.86 مليون دولار) لتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في قطاع غزة حيث نزح أكثر من 52 ألف فلسطيني بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبيل اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة ”اليوم أسعى من أجل تقديم دعم أفضل لغزة“، مضيفا أن ألمانيا ستقدم 40 مليون يورو.

في الوقت نفسه ندد ماس بالهجمات الصاروخية التي تطلقها حركة (حماس) من غزة على إسرائيل، وشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.