أردوغان يعلن مقتل قيادي كردي سوري في العراق

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الإثنين، أن قياديا عسكريا كرديا سوريا قتل خلال عملية لأجهزة الاستخبارات التركية في العراق.

وشن الجيش التركي في شهر نيسان/أبريل الماضي، هجوما بريا وجويا جديدا في شمال العراق مستهدفا قواعد للانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا لدى أنقرة وحلفائها الغربيين.

وأوضح أردوغان أن القيادي الكردي القتيل المعروف بالاسم الحربي ”صافي نور الدين“، كان القائد العسكري لحزب العمال الكردستاني في سوريا.

وأشار إلى أن ”هذا الارهابي الذي ارتكب العديد من الأعمال الدامية، هو أيضًا مسؤول عن هجمات عدة استهدفت عسكريينا“.

وفي شهر شباط/فبراير الماضي، اتهمت تركيا المتمردين الأكراد بأنهم أعدموا 13 من مواطنيها، معظمهم عناصر في قوات الأمن، بعدما أسروهم في شمال العراق لأعوام عدة.

ولفت أردوغان إلى أن صافي نور الدين كان واحدًا ممن خططوا لإعدام الأتراك الـ13.

وتواظب أنقرة على شن هجمات في المناطق الجبلية من شمال العراق، حيث القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض منذُ عام 1984 تمردا ضد السلطات التركية، أسفر عن أكثر من 40 ألف قتيل.

وتثير هذه العمليات توترا مع الحكومة العراقية، لكن أردوغان يكرر أن بلاده عازمة على ”التعامل“ مع المتمردين إذا لم تكن بغداد ”قادرة على ذلك“.