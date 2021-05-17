قناة عبرية: اتفاق خلف الكواليس بين نتنياهو وغانتس على حكومة بالتناوب‎

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، عن اتفاق مبدئي على تشكيل حكومة إسرائيلية بين كتلة اليمين بقيادة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن مباحثات تجري خلف الكواليس بين الشريكين في الحكومة الإسرائيلية لتشكيل الحكومة المقبلة، في ظل انعدام فرص معسكر التغيير في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وأوضحت القناة، أنه بحسب المقترحات التي يتم تمريرها بين الطرفين، فإن غانتس سيكون رئيسا للوزراء لمدة عام ونصف، إضافة لمنصبه وزيراً للدفاع.

وأشارت إلى أن نتنياهو سيكون مسؤولاً عن السياسة الخارجية وملف الأمن، على أن يتولى رئاسة الحكومة بعد انقضاء فترة تولي غانتس.

ومثل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، طوق نجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث كان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قاب قوسين أو أدنى من تشكيل حكومة تغيير إسرائيلية.

ومنذ اندلاع موجة التصعيد المستمرة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل، أعلن زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت، انسحابه من التحالف مع معسكر التغيير بداعي حاجة إسرائيل لحكومة يمينية.

كما زادت موجة التصعيد من التقارب بين نتنياهو وغانتس، في ظل متابعة مجريات العملية العسكرية التي تجري في قطاع غزة، وهو ما شكل على ما يبدو فرصة لجسر الهوة بين الجانبين.