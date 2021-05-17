تزامنا مع الانسحاب الأمريكي.. استئناف القتال في أفغانستان بعد هدنة العيد

قال مسؤولون إن القتال العنيف بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان استؤنف، اليوم الاثنين، بعد وقف إطلاق النار أعلنه الطرفان واستمر 3 أيام في عيد الفطر.

ويشن مسلحو طالبان حملة منذ شهور لتوسيع نفوذهم في أنحاء البلاد مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان منذ الأول من مايو/ أيار، وإغلاق بعض القواعد وفقا لاتفاق سلام وقعته مع طالبان العام الماضي.

وقال مسؤولون أفغان: إن الحركة صعدت هجماتها منذ أعلنت واشنطن خططها لسحب جميع قواتها بحلول 11 سبتمبر/ أيلول.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس شرطة إقليم هلمند الجنوبي، أن قوات الأمن بدأت اليوم الاثنين عملياتها في مناطق قريبة من لشكركاه عاصمة الإقليم، الذي قتل فيه 34 مسلحا من الحركة.

وفي إقليم بغلان الشمالي، قتلت قوات الأمن 25 مسلحا في منطقة بغلان مركزي، وذلك وفقا لبيان وزارة الدفاع الأفغانية.

ولم تعلق حركة طالبان على الخسائر التي تحدثت عنها الحكومة الأفغانية، لكنها قالت إنها استأنفت عملياتها.

وكانت قوات الأمن الأفغانية قد شنت، يوم الأربعاء الماضي، عملية لاستعادة منطقة تسيطر عليها طالبان خارج العاصمة كابول قبيل وقف إطلاق النار، لكنها فشلت أمام مقاومة الحركة.