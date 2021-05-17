تقرير: إسرائيل قدمت "تفسيرا مرضيا" لواشنطن بشأن قصف برج في غزة ضم مكاتب إعلامية

أكدت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، أن إسرائيل قدمت معلومات للولايات المتحدة بشأن قصف برج الجلاء في قطاع غزة، الذي كان يضم مكتب وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية في مدينة غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى، قوله: إن ”تل أبيب قدمت لواشنطن معلومات تفيد باستخدام حركة حماس البرج لأغراض أمنية وعسكرية“، مشيراً إلى أن البرج يحوي مكاتب تابعة للحركة.

وأوضح المصدر الدبلوماسي، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت الماضي، تناول في جزء منه تفجير الطيران الحربي البرج، لافتا إلى أن إسرائيل أظهرت لبايدن والمسؤولين الأمريكيين المعلومات الاستخباراتية الخاصة باستهداف البرج.

وأشار المصدر إلى أن واشنطن وجدت التفسير الإسرائيلي مرضيا بشأن استهداف البرج، وأن أمريكا كانت الدولة الوحيدة التي طلبت تفسيراً لاستهداف المبنى، مضيفاً: ”قدمنا لهم أدلة قاطعة على استخدام حماس المبنى معقلاً لهم“.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إننا نتبادل كل المعلومات الاستخبارية مع أصدقائنا الأمريكيين، لافتاً إلى أن المعلومات أكدت وجود مكتب استخبارات لحركة حماس في المبنى، وهو المسؤول عن تنفيذ عدد من الهجمات تجاه إسرائيل.

واعتبر نتنياهو في تصريحات تلفزيونية، أن استهداف المبنى عمل شرعي تماما، وأن أي وفيات لم تقع على الإطلاق جراء الغارة الإسرائيلية، مرجعاً ذلك للتدابير التي اتخذها الجيش الإسرائيلي لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، بما في ذلك توجيه تحذير مسبق.

يذكر أن الطيران الإسرائيلي دمر السبت الماضي، برج الجلاء وسط مدينة غزة، والذي يضم عددا كبيرا من مكاتب وسائل الإعلام، من أبرزها المقر الرئيسي لوكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية.

وطالبت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية للأنباء، بفتح تحقيق مستقل في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مبنى يضم مكتبها ومكاتب وسائل إعلامية أخرى في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفياً مع رئيس وكالة الأنباء الأمريكية ”أسوشيتد برس“، غاري برويت، بعد تدمير مقرها في قطاع غزة بغارة جوية إسرائيلية.

وأعرب وزير الخارجية عن دعمه الثابت للصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، وأشار إلى أهمية ما ينقلوه في مناطق الصراع، مؤكداً على ارتياحه لأن فريق الوكالة في غزة لم يصب بأذى.