معاريف: عملية تسلل جديدة لثلاثة أردنيين إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة ”معاريف“ العبرية أنه تم رصد ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، اليوم الاثنين، في منطقة بيت يوسف بوادي بيت شيعان، بالقرب من ”بيت شان- بيسان“ المحاذية للأغوار الشمالية الأردنية، تسللوا إلى إسرائيل من الحدود الأردنية.

وقالت الصحيفة: إن قوات الجيش الإسرائيلي قامت على الفور بالهرع إلى مكان الحادث، وأجرت عمليات تفتيش وراءهم، وتم إصدار تعليمات للسكان بإغلاق منازلهم، كما تم الإبلاغ عن خرق بالقرب من قرية روبين في غور الأردن.

وقال المجلس المحلي لمستوطنة وادي الينابيع في بيسان في بيان: إن ”فرق الاحتياط المحلية استنفرت على الفور، وأغلقت البوابات وأصدرت تعليمات للسكان بالبقاء في منازلهم“.

ويأتي هذا الاشتباه بعد أن ألقت الشرطة الإسرائيلية، يوم أمس الأحد، القبض على مواطنين أردنيين اثنين بالقرب من بيسان، تسللا من الحدود الأردنية، بعد قطع مسافة 25 كيلومترا من الحدود، وعند تفتيشهما تم ضبط سكينين بحوزتهما، وبعد ذلك تم نقلهما إلى جهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) للتحقيق معهما.

وكان الأردن قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، عودة المواطنين اللذين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية إثر اجتيازهما الحدود يوم أمس، وذلك بعد متابعة وزارة الخارجية الأردنية موضوع اعتقالهما في إسرائيل.