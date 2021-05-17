الإليزيه: فرنسا ومصر تعملان على وقف إطلاق النار في غزة.. وميركل تدعو نتنياهو لإنهاء عاجل للقتال

ذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الإثنين، أن فرنسا ومصر ناقشتا أزمة غزة، واتفقتا على مواصلة الجهود من أجل إعلان هدنة سريعة وتجنب انتشار الصراع.

وصدر بيان الإليزيه، بعدما استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في باريس.

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشارة أنجيلا ميركل أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، أنها ”تأمل في إنهاء عاجل للقتال الإسرائيلي الفلسطيني“.

وأضاف المتحدث، أن ميركل نددت أيضا باحتجاجات في ألمانيا ”انتشرت فيها الكراهية ومعاداة السامية“.