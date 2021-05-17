فرنسا وألمانيا وإسبانيا تبرم اتفاقا لتطوير طائرة مقاتلة مشتركة

قالت فرنسا وألمانيا وإسبانيا، الإثنين، إنها توصلت إلى اتفاق حول الخطوات المستقبلية لتطوير طائرة مقاتلة جديدة، في أكبر مشروع دفاعي أوروبي تقدر قيمته بأكثر من 100 مليار يورو (121.4 مليار دولار أمريكي).

وكانت فرنسا على وجه الخصوص قد وصفت مشروع الطائرة المقاتلة، الذي يتضمن جيلا متقدما مستقبليا من الطائرات المأهولة والمسيرة، بأنه شديد الأهمية لأوروبا لتعزيز استقلالها الدفاعي والتصدي لمنافسة الصين وروسيا والولايات المتحدة.

ويتوقع لمرحلة التطوير المقبلة من نظام القتال الجوي المستقبلي (اف.سي.إيه.اس) أن تتكلف 3.5 مليار يورو (4.25 مليار دولار أمريكي)، تقسم على الدول الثلاث بالتساوي.

وكتبت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي على تويتر: ”تعمل فرنسا وألمانيا وإسبانيا على بناء واحدة من أكثر الأدوات أهمية لسيادتها وسيادة أوروبا في القرن الحادي والعشرين“.

وتدخل شركة (داسو افياسيون) الفرنسية و(إيرباص) ممثلة عن ألمانيا و(اندرا) ممثلة عن إسبانيا البرنامج الخاص بإيجاد بديل لطائرات رافال الفرنسية والطائرات الحربية الأوروبية التي طورتها ألمانيا وإسبانيا، اعتبارا من 2040.