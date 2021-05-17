بلينكن: نعمل بكثافة خلف الكواليس لإنهاء القتال بين إسرائيل وغزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعمل ”بشكل مكثف خلف الكواليس“؛ لوقف القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

جاءت تصريحات بلينكن خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الدنماركي في كوبنهاغن، يوم الإثنين.

وأضاف الوزير الأمريكي، أن الولايات المتحدة ”لا تزال قلقة بشدة بسبب تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين“‎، مشددا في ذات الوقت على أن إسرائيل ”لها الحق في الدفاع عن نفسها“‎.

وتابع أن ”أمريكا شعرت بالقلق أيضا بسبب تعريض الصحفيين والمسعفين للخطر‎“.

وأكد أن أمريكا ”تعمل بكثافة من وراء الكواليس لإنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين“‎.

وشدد على أنه ”على حركة حماس والفصائل الأخرى في غزة وقف الهجمات الصاروخية‎، وإسرائيل عليها عبء إضافي في بذل كل الجهود لتفادي سقوط ضحايا مدنيين“‎.‎

ولليوم الثامن على التوالي، يستمر التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة؛ الأمر الذي أدى إلى استشهاد 200 فلسطيني وإصابة 1300 آخرين بجراح مختلفة.

كما أدى القصف الإسرائيلي إلى تضرر 9350 منزلا فلسطينيا، وهدم 165 مبنى سكنيا كليا، بواقع 777 وحدة سكنية، كما تضررت 8189 وحدة سكنية جزئيا، ما بين ضرر طفيف ومتوسط.