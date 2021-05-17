"لوبوان": مخاوف من قضية تجسس كبرى تهدد البرلمان الأوروبي

كشف تقرير نشرته صحيفة ”لوبوان“ الفرنسية، أن هناك مخاوف من اختراق البرلمان الأوروبي من طرف نواب يبدون ولاءهم لروسيا؛ ما بات يهدد بتفجير قضية تجسس كبرى داخل هذه المؤسسة الأوروبية.

وقال التقرير إنه خلال جلسة استماع داخل اللجنة الخاصة المعنية بالتدخل الأجنبي والمعلومات المضللة بالبرلمان الأوروبي، حضرها المعارض الروسي المنفي ميخائيل خودوركوفسكي، تم الكشف عن العديد من الشخصيات المرتبطة بالتجسس الروسي.

وذكر خودوركوفسكي فجأة عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني، الذي زار روسيا 50 مرة على الأقل في السنوات الأخيرة لمراقبة الانتخابات، لكن تقييمه كان بعيدا جدا عن الواقع“، وفق شهادة خصم بوتين.

ويشير التقرير، إلى أنه في مواجهة الاتهامات بالتجسس لفائدة الروس، أكد مارياني الذي لا يخفي على الإطلاق قربه من موسكو، أنه نائب منتخب يمثل الفرنسيين في الخارج، بمن فيهم المغتربون في روسيا، وأن زوجته روسية الأصل.

ووفق التقرير، فإن ”تدخلاته في غرفة ستراسبورغ (البرلمان الأوروبي) واضحة حول هذا الموضوع، فهو يعتبر أن أي هجوم ضد روسيا، إما أن يكون بتوجيه من حلف شمال الأطلسي عن بعد بتوجيه من واشنطن، أو من اليسار من قبل المنشقين الشيوعيين السابقين“.

ونوه التقرير إلى مواقف مارياني من التطورات الدولية بعد صعود إدارة جو بايدن في الولايات المتحدة، حين اعتبر أن واشنطن تريد التأثير على البرلمان الأوروبي ولو من خلال ”الناتو“ الذي يشعر بالقلق من أن الاتحاد الأوروبي يطور صندوقا دفاعيا يمكن أن يقلل في النهاية استثمارات الحلفاء الأوروبيين داخل الحلف.

وبحسب التقرير، يشارك أعضاء البرلمان الأوروبي المؤيدون لروسيا في اللجنة الفرعية للأمن والدفاع بالبرلمان، بما في ذلك خلال الجلسات المغلقة؛ ما أثار تساؤلات داخل البرلمان الأوروبي حول كيفية التأكد من عدم إرسال التسريبات مباشرة إلى موسكو“.

ويشير في هذا السياق إلى ما كتبته ناتالي لويسو بصفتها رئيسة اللجنة الفرعية للدفاع في رسالة لرئيس البرلمان ديفيد ساسولي، وقالت فيها: ”أود أن أقترح تعديل نظامنا الداخلي من خلال إدخال واجب التصريح الأمني لأي شخص منتخب أو موظف في البرلمان ويتعامل مع مواضيع حساسة“.

ويضيف التقرير، أن ”ناتالي لويسو لا تأخذ الأمور باستخفاف، وتؤكد في رسالتها أن المادة 221 من النظام الداخلي لا تسمح بالاجتماعات المخصصة للنواب فقط، ففي قراره الصادر في 15 أبريل/ نيسان 2013 يسمح مكتب البرلمان لأي عضو في البرلمان بالاطلاع على المستندات حتى مستوى ”الاتحاد الأوروبي السري“، دون تصريح أمني بمجرد توقيعه على تصريح على الشرف بعدم الإفشاء“.