إخلاء مدرسة في فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة (فيديو وصور)

أخلت السلطات الفرنسية، مدرسة شمالي البلاد، يوم الإثنين، في أعقاب إنذار بوجود قنبلة.

وأفاد تلفزيون ”بي.إف.إم“ وصحيفة ”لا فوا دو نور“، بأن فريقا مختصا بالمتفجرات يصطحب كلابا بوليسية، توجه إلى المدرسة الواقعة في مدينة ”ليل“ شمالي فرنسا.

وذكر ناشطون أن الإنذار وصل المدرسة عن طريق اتصال هاتفي، فيما تداولوا صورا ومقاطع فيديو تظهر تواجد سيارات إطفاء وإسعاف أمام المدرسة.

🔴 Levée du dispositif #attentat au groupe scolaire Delory à #Lille. Il s'agissait bien d'une fausse alerte suite à un appel. L'école devrait rouvrir à 13h30. pic.twitter.com/JflSQwNBVe — Julien Bouteiller (@j_bouteiller) May 17, 2021

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة طوقت المنطقة التي تقع فيها المدرسة، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.

🔴 Plan d'alerte #attentat déclenché à l'école Boufflers-Monge à #Lille. Selon nos informations, cela fait suite à un message téléphonique reçu par l'école. Policiers et pompiers sur place. On suit la situation avec @Lille_actu. pic.twitter.com/rzJqYJcqQz — Julien Bouteiller (@j_bouteiller) May 17, 2021

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أكثر حول الحادثة، ولم يعرف حتى الآن دوافع الإنذار أو ما إذا عثرت السلطات على قنبلة بالفعل داخل المدرسة.