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إخلاء مدرسة في فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 17 مايو 2021 8:38 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2021 8:55 GMT

إخلاء مدرسة في فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة (فيديو وصور)

أخلت السلطات الفرنسية، مدرسة شمالي البلاد، يوم الإثنين، في أعقاب إنذار بوجود قنبلة. وأفاد تلفزيون "بي.إف.إم" وصحيفة "لا فوا دو نور"، بأن فريقا مختصا بالمتفجرات

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المصدر: إرم نيوز

أخلت السلطات الفرنسية، مدرسة شمالي البلاد، يوم الإثنين، في أعقاب إنذار بوجود قنبلة.

وأفاد تلفزيون ”بي.إف.إم“ وصحيفة ”لا فوا دو نور“، بأن فريقا مختصا بالمتفجرات يصطحب كلابا بوليسية، توجه إلى المدرسة الواقعة في مدينة ”ليل“ شمالي فرنسا.

وذكر ناشطون أن الإنذار وصل المدرسة عن طريق اتصال هاتفي، فيما تداولوا صورا ومقاطع فيديو تظهر تواجد سيارات إطفاء وإسعاف أمام المدرسة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة طوقت المنطقة التي تقع فيها المدرسة، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أكثر حول الحادثة، ولم يعرف حتى الآن دوافع الإنذار أو ما إذا عثرت السلطات على قنبلة بالفعل داخل المدرسة.

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