قتل 3 أشخاص، اليوم الاثنين، في هجوم بسكين في إحدى الحدائق العامة بالقرب من محطة القطارات بمدينة يكاترينبورغ الروسية.
مقتل 3 أشخاص في هجوم بسكين بمدينة #يكاترينبورغ الروسية#إرم_نيوز #روسيا #Russia #Yekaterinburg pic.twitter.com/sdEaXraQmZ
— إرم نيوز (@EremNews) May 17, 2021
وقالت وكالة تاس الروسية إن الشرطة اعتقلت رجلا هاجم المارة بسكين بعد أن أطلقت عليه النار.
وقالت وزارة الداخلية في بيان: ”تلقت إدارة التحقيقات في يكاترينبورغ معلومات تفيد بحدوث شجار على مشروبات كحولية في حديقة بالقرب من محطة السكك الحديدية في المدينة، ونتيجة لذلك، وبحسب المعطيات الأولية، قتل ثلاثة رجال“.
وأضافت: ”عندما حاول رجال الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث اعتقال المشتبه به، حاول الرجل المسلح بسكين مهاجمتهم، ونتيجة لذلك، اضطرت الشرطة إلى استخدام السلاح، وتم إطلاق طلقة واحدة عليه“.
وأكدت الوزارة أنه تم نقل المهاجم إلى المستشفى.