مقتل 3 أشخاص في هجوم بسكين بمدينة يكاترينبورغ الروسية

قتل 3 أشخاص، اليوم الاثنين، في هجوم بسكين في إحدى الحدائق العامة بالقرب من محطة القطارات بمدينة يكاترينبورغ الروسية.

وقالت وكالة تاس الروسية إن الشرطة اعتقلت رجلا هاجم المارة بسكين بعد أن أطلقت عليه النار.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: ”تلقت إدارة التحقيقات في يكاترينبورغ معلومات تفيد بحدوث شجار على مشروبات كحولية في حديقة بالقرب من محطة السكك الحديدية في المدينة، ونتيجة لذلك، وبحسب المعطيات الأولية، قتل ثلاثة رجال“.

وأضافت: ”عندما حاول رجال الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث اعتقال المشتبه به، حاول الرجل المسلح بسكين مهاجمتهم، ونتيجة لذلك، اضطرت الشرطة إلى استخدام السلاح، وتم إطلاق طلقة واحدة عليه“.

وأكدت الوزارة أنه تم نقل المهاجم إلى المستشفى.