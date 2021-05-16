"أسوشيتد برس" تطلب تحقيقًا بعد قصف إسرائيل مبنى يضم مكتبها بغزة

قالت رئيسة التحرير التنفيذية لوكالة ”أسوشيتد برس“، إنها تريد تحقيقًا مستقلًا في قصف إسرائيل مبنى بقطاع غزة كان يضم مكتب الوكالة ومكتب قناة تلفزيون ”الجزيرة“.

وقالت سالي بوزبي، إن الوكالة لم تشهد حتى الآن أي دليل من المسؤولين الإسرائيليين يبرر القصف، الذي سوى بالأرض برج الجلاء المؤلف من 12 طابقًا، يوم أمس السبت.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم نفذوا الضربة لأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كان لها خلية مخابرات تعمل داخل البرج.

وأوضحت بوزبي لشبكة ”سي.إن.إن“، ”سمعنا الإسرائيليين يقولون إن لديهم أدلة، لا نعرف ما هي الأدلة، نرى أن من الملائم في هذا الوقت إجراء تحقيق للوقوف على حقيقة ما حدث أمس“.

وأرسلت إسرائيل تحذيرات إلى المدنيين بالمبنى مما سمح لهم بالخروج منه قبل أن تسويه الصواريخ بالأرض.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حديثه لقناة (سي.بي.إس)، أن المبنى كان به ”مكتب استخبارات للمنظمة الإرهابية الفلسطينية يدبر وينظم هجمات إرهابية على مدنيين إسرائيليين لذلك فهو هدف مشروع تمامًا“، على حد قوله.