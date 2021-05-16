من سقوط الصواريخ إلى ازدحام المدار .. هل حان الوقت لدبلوماسية دولية جديدة للفضاء؟

في الأسبوع الماضي، ظل العالم بأسره يحدق بقلق في السماء في انتظار سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، والذي كان جزءًا من صاروخ ”لونج مارش 5 بي“ الفضائي، الذي تم إطلاقه من مركز ونتشانغ الصيني للإطلاق الفضائي، يوم 29 نيسان/ أبريل، لتسليم وحدة من محطة الفضاء المعيارية الكبيرة التي تخطط الصين لبنائها.

وقالت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية إنه“لحسن الحظ نجا العالم من الكارثة هذه المرة، وسقط حطام الصاروخ الصيني في المحيط الهندي على بعد بضع مئات من الأميال غرب المالديف، يوم الأحد الماضي“.

إلا أن خطورة الوضع لا تزال قائمة، وأعقب حادث مماثل شمل صاروخًا من طراز ”لونغ مارش 5 بي“ خارج عن السيطرة، تقارير تفيد بأن حطام الصواريخ أصاب مباني في ساحل العاج، ولكن لحسن الحظ، لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، بحسب المجلة.

ورأت المجلة أن هذه الحوادث تؤكد الحاجة الملحة لوضع قواعد وأنظمة دولية تحدد ديناميكيات قائمة الجهات المتنامية التي باتت ناشطة في الفضاء السحيق والمدار الأرضي المنخفض على حد سواء.

ووفقًا لجوناثان ماكدويل، العالم في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، كان بإمكان الصين أن تصمم صاروخ ”لونغ مارش 5 بي“ للبقاء في المدار المنخفض أو تجهزه بمحركات دافعة مصممة للسيطرة على موقع هبوطه، وهي ممارسات استخدمتها برامج فضائية أخرى مثل ”ناسا“ لخفض احتمال تعريض البشر للخطر.

ومع نمو الأنشطة الفضائية بسرعة هائلة، أصبح التحكم في مسارات المركبات الفضائية وأنظمتها الفرعية ليس مجرد مصدر قلق ملح للناس على الأرض، بل هو أمر بالغ الأهمية أيضًا في إبطاء التراكم السريع لما يسمى بالخردة الفضائية المهملة في مدار الأرض.

وإذا تركت حقول الحطام السميكة التي خلّفتها أجزاء المركبات الفضائية المستهلكة لتصطدم وتتفكك دون رادع، فيمكن أن تشكل عقبة خطيرة أمام حقبة استكشاف الفضاء التي لا تزال في مهدها.

وبالمثل، يشكل النشر السريع لمقدمي خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، مثل برنامج ستارلينك الجاري للملياردير إيلون ماسك، والذي يتكون من أسطول من الأقمار الصناعية الصغيرة، سببًا للقلق المشروع بشأن انتشار النفايات الفضائية.

وذكرت ”فورين بوليسي“ أن ”المنافسة الجيوسياسية بين مزودي الإنترنت القائمين على الأقمار الصناعية الغربية، بما في ذلك ستارلينك، ومشروع كويبر لشركة أمازون، ومشروع مماثل يقوده الاتحاد الأوروبي، والنظم التي تطلقها دول أخرى بما في ذلك شبكة ستارنت التي تخطط لها الصين، تجعل النقاش حول التنافس على شبكات الجيل الخامس ضئيلًا بالمقارنة“.

وتمتد هذه التساؤلات إلى الفضاء الأعمق، حيث تظهر تحالفات جديدة، إذ اتفقت الصين وروسيا على بناء قاعدة مشتركة على القمر في رفض واضح لاتفاقيات أرتميس التي تقودها ”ناسا“ لتطوير القمر.

واعتبرت المجلة أنه لا بد من إعادة النظر في معاهدة الفضاء الخارجي للعام 1967، والتي صادقت عليها 111 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين.

واستندت الاتفاقية إلى نظام معاهدة أنتاركتيكا الذي تم التفاوض بشأنه سابقًا وتم تصميمه لمنع ”شكل جديد من المنافسة الاستعمارية“ في الفضاء.

إلا أن السنوات الأخيرة أظهرت أن معاهدة الفضاء المفتوح فشلت في معالجة مخاوف مهمة، بحسب المجلة.

ووفقًا للخبراء، فإنه حان الوقت الآن، لإعادة تأكيد التزام الموقعين على المعاهدة بأحكامها الأساسية، من خلال آلية الأمم المتحدة، ومن شأن خطوة إعادة الالتزام أن تخلق بيئة أكثر إيجابية لمعالجة القضايا الأكثر إثارة للجدل، مثل تقديم إشعار بأي نشاط قد يتعارض مع الاستخدام السلمي والاستكشاف.

والإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها لتحقيق ذلك، ستعزز شبكة الضمانات المتبادلة، وتخفض التوترات المستقبلية، وتزيل نقاط الصراع المحتملة.

كما قد تشمل دبلوماسية الفضاء أيضًا ما يسمى باتفاقية القمر للعام 1979، والتي لم تصدق عليها الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والتي تتعامل مع استغلال الموارد والأعمال العدائية على القمر.

وستكون لاتفاقية القمر تطبيقات واضحة للمريخ أو أي جرم سماوي آخر، ففي الوقت الحالي، لا يزال استغلال الموارد غير منظم، ولا توجد إجراءات، على سبيل المثال، لتنظيم أنشطة الشركات الخاصة، بما في ذلك تلك التي تعمل في التعدين أو الأنشطة التجارية الأخرى على القمر أو في أي مكان آخر.

وفي حين كانت كل هذه الأنشطة بعيدة المنال عندما تم تطوير اتفاقية القمر في السبعينيات، إلا أن التقدم التكنولوجي الجديد يحتم إعادة النظر فيها بشكل عاجل، بحسب المجلة.

وقالت ”فورين بوليسي“ إن“الصين أعلنت، على سبيل المثال، بالفعل أن أحد أهداف برنامجها الفضائي ”تشينج“ Cheng’e، هو التنقيب عن هليوم-3 على سطح القمر، وهو نظير موجود بكميات محدودة على الأرض ولكنه وفير على القمر، ويمكن أن تكون هذه المادة وقودًا رئيسًا لتقنيات طاقة الاندماج المستقبلية“.

وأضافت أن“من شأن عدم وضع معايير تنظيمية تتناول هذه الأهداف أن تكون له عواقب بعيدة المدى على الجغرافيا السياسية للطاقة في القرن الجاري، ولا تمنع المعاهدة أيضًا جيش أي دولة على وجه التحديد من وضع أو تثبيت أو استخدام أسلحة تقليدية على الأجرام السماوية“.

وأشارت إلى أنه يمكن توقع أن يتبع برنامج قوة الفضاء الأمريكية، إنشاء دول أخرى لبرامج عسكرية في الفضاء، ما يضع معاهدة الفضاء الخارجي قيد الاختبار.

وتابعت المجلة:“قد شهد التاريخ، أمرًا مشابهًا حدث منذ 6 قرون، حين أدت الرحلات الأوروبية إلى النصف الغربي من الكرة الأرضية والمنافسة التي تلت ذلك على الموارد إلى إشعال حروب لا تعد ولا تحصى، أدت إلى قلب موازين القوة في العالم، ويمكن لهذا التاريخ أن يعيد نفسه بسهولة إذا لم يتعلم العالم من دروسه“.

ورأت أنه لا يمكن السماح لأي حكومة أو شركة بمفردها أن تحدد مستقبل الفضاء، ويجب على العلماء والمطورين دعم الدبلوماسية الدولية، وأن يلعبوا دورًا نشطًا عند صياغة المرحلة التالية من سياسة الفضاء، وإلا فسيفقد إعلان إدارة بايدن بأن“الناس قد اختاروا العلم“ معناه.

ووفقًا للمجلة، يجب على دبلوماسية الفضاء استباق هذه التحديات الآن، وعلى دبلوماسيي الفضاء الأمريكيين والعلماء ومطوري التكنولوجيا قيادة الحوار العالمي الذي تشتد الحاجة إليه، قبل أن تؤدي هذه القضايا إلى صراع مفتوح، ويجب استخدام الدبلوماسية والعلم لوضع تدابير تنظم استغلال الموارد، وإدارة الاستخدام العسكري لتوفير ردع دفاعي مع تجنب التصعيد، وتوسيع نطاق استكشاف الفضاء لصالح البشرية.

وقال الخبراء إنه“إذا أردنا مواكبة التقدم السريع في علوم الفضاء، وتلبية الحاجة الملحة إلى اتفاق عالمي، يجب على الدبلوماسية تشكيل المستقبل بدلًا من الانتظار للتعامل مع الأزمات المستقبلية، فمن الممكن أن تتخذ الولايات المتحدة والمؤسسات متعددة الأطراف في العالم هذه الخطوة في العام 2021، وينبغي عليها ذلك“.