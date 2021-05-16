الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل مدنيين خلال قصف أهداف لحماس في غزة

اعترف الجيش الإسرائيلي بأن قصف شبكة أنفاق يستخدمها مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الأحد، تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين هناك بشكل غير مقصود؛ إثر انهيار منازلهم.

وأضاف الجيش في بيان، أن طائراته ضربت شبكة أنفاق تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمر تحت طريق في مدينة غزة.

وقال البيان، إن ”المنشأة العسكرية المقامة تحت الأرض انهارت؛ مما تسبب في انهيار منازل مدنية فوقها أيضا، وأدى لخسائر بشرية غير مقصودة“.

وتابع: ”نحاول تجنب سقوط ضحايا من المدنيين قدر الإمكان، لكن حماس تتحمل مسؤولية إقامة بنية تحتية عسكرية عمدا تحت منازل مدنية؛ مما يعرض المدنيين للخطر“.