إيران.. مقتل شخصين وإصابة 3 بانفجار مصنع للألمنيوم قرب طهران (صور)

قتل شخصان وأصيب 3 آخرون بجروح اليوم الأحد، إثر انفجار وقع في مصنع للألمنيوم في منطقة ”فشافويه“ التابعة لمدينة ري، جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

وقال رئيس إدارة الأزمات في مدينة ري، قربان علي سيفي، لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، إن ”إنفجارا وقع مساء اليوم في مصنع منطقة فشافويه للألمنيوم وأدى الحادث إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح“.

وأضاف علي سيفي إن ”سبب الانفجار غير معروف في الوقت الحالي، وإن حالة أحد الجرحى في الانفجار حرجة للغاية“.

ولم تذكر السلطات الإيرانية حتى الآن السبب الذي أدى إلى حدوث هذا التفجير.

وفي الأسبوع الماضي، اندلع انفجار شديد، في شركة لتصنيع المنظفات في محافظة قزوين الواقعة شمال غرب إيران أدى إلى تدمير أحد حظائر هذه الشركة بشكل كامل، وفقاً لما ذكره مسؤول في هذه المحافظة.