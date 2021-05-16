نتنياهو: نحظى بدعم أمريكي والعملية في غزة ستستغرق بعض الوقت

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن العملية العسكرية في قطاع غزة ستتواصل لبعض الوقت، في إشارة إلى استمرار التصعيد مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي بعد أن وافق المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) على استمرار العملية في غزة ”سيستغرق التوتر مع غزة بعض الوقت، هناك دائما ضغوط دولية لكننا نحصل على دعم من الولايات المتحدة“.

وأضاف ”سنواصل العملية العسكرية في هذا الوقت بقدر ما هو ضروري لإعادة الهدوء“.

وقرر (الكابينيت) الإسرائيلي، في اجتماعه اليوم الأحد استمرار العملية العسكرية المسماة ”حارس الأسوار“ ضد حركة حماس في قطاع غزة، والتي اندلعت قبل نحو أسبوع.

وجاء هذا الاجتماع على خلفية تقدير أن النافذة الزمنية لمواصلة العملية تتقلص، وبالتالي بدأت في النظام السياسي والأمني ​​بالفعل مناقشات حول آليات إنهاء العملية، والمطالب التي تطالب إسرائيل بها، مقابل وقف إطلاق النار.

وذكر موقع ”واللا“ الإخباري العبري، أن وزراء ”الكابينيت“ الإسرائيلي، اتفقوا على استمرار العملية ضد قطاع غزة، وفقا للخطط العسكرية، وأنه في حال كانت هناك حاجة إلى عمليات عسكرية جديدة أو قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس، التوجه نحو وقف إطلاق النار، فسيطلعان ”الكابينيت“ عليها ويتم إجراء مداولات أخرى بخصوصها.

ونقل موقع ”يديعوت أحرونوت“ الإلكتروني، عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن ”إسرائيل ستدخل موضوع الأسرى والمفقودين إلى أي اقتراح لوقف إطلاق النار“، وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن الهجوم سينتهي الأسبوع الحالي.

وقبل عقد ”الكابينيت“، قال مسؤولون في المستويين السياسي والعسكري الإسرائيلي، إنه يتعين على إسرائيل أن تبدأ اليوم بالتقدم نحو إنهاء العدوان على غزة والشروع في اتصالات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، إثر الإنجازات في القتال حتى الآن، حسبما نقل عنهم موقع ”واللا“، وذلك على خلفية تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

واستمع وزراء ”الكابينيت“ إلى تقارير حول تقدم العملية العسكرية ضد غزة.

وأفاد موقع ”واللا“ بأن إحدى القضايا المطروحة في الاجتماع تتعلق بالاقتراح المصري للشروع باتصالات حول وقف إطلاق النار أو الاستمرار في العدوان وتصعيده.

وأضاف أن ”الاعتقاد في جهاز الأمن الإسرائيلي، هو أن معظم غايات العمليات الجوية استنفدت، وتوسيع آخر للعملية العسكرية يعني اجتياحا بريا في غزة، وهو أمر يؤيده عدد قليل جدا من المسؤولين في الحكومة، ولذلك، فإن مسؤولين إسرائيليين يقولون إن على إسرائيل تغيير موقفها والقول للوسطاء المصريين إنه إذا كان لدى حماس اقتراح لوقف إطلاق النار، فإسرائيل مستعدة للاستماع“.

ونقل ”واللا“ عن مسؤول إسرائيلي رفيع، تقديره أنه ستبدأ اليوم زحزحة في موقف إسرائيل بكل ما يتعلق بوقف إطلاق النار وإنهاء العملية العسكرية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أنه ”تتزايد الضغوط الدولية، خاصة من جانب الولايات المتحدة، إلا أن الأمريكيين لم ينقلوا مطلبا حازما لإنهاء العملية العسكرية، لكنهم ألمحوا إلى ذلك خلال محادثة الرئيس بايدن مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكذلك خلال محادثات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع وزير الدفاع، بيني غانتس.

من جهته، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي إن ”حماس لم تقم بتقدير شدة ردنا بشكل صحيح“، مشيرا إلى أن ”قطاع غزة يواجه قوة عسكرية ضخمة لم يعهدوها حتى يومنا هذا“.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى 188شخصا، بينهم 55 طفلا، و33 سيدة، وإصابة 1230 بجراح مختلفة من بينهم خطيرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.