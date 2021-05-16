بعد تكرار سقوطها.. إيران تمنع تحليق الطائرات الخفيفة والتدريبية حتى إشعار آخر

أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للطيران الإيراني، محمد حسن ذيبخش، اليوم الأحد، صدور قرار بمنع تحليق الطائرات الخفيفة والتدريبية في عموم البلاد، حتى إشعار آخر، في أعقاب تسجيل عدد من حوادث سقوط الطائرات المفاجئة، على مدى الأيام الماضية.

ولم تعلن السلطات في إيران حتى اللحظة أسباب حوادث سقوط الطائرات التي سجلت في الأيام الماضية.

وقال ذيبخش في تصريح لوكالة أنباء ”جوان“ الحكومية الإيرانية، إنه ”نظرًا لوقوع حوادث لطائرات من الطراز الخفيف والتدريب مؤخرًا، ومن أجل منع الأخطار المحتملة غير المحددة، تم حظر جميع عمليات التدريب والترفيه في مجال الطائرات الخفيفة حتى إشعار آخر“.

وفي الأسبوع الماضي، وقع حادثان لطائرات خفيفة كانت بمهمة تدريبية، أحدهما وقع في مدينة أراك وسط إيران، أسفر للأسف عن وفاة طيار وطالب، والآخر وقع اليوم في مدينة كيش جنوب البلاد، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

ونفى ذيبخش أن تكون عمليات سقوط الطائرات الخفيفة والتدريبية بسبب عدم تحديثها جراء العقوبات المفروضة على إيران، مضيفا: ”إن العقوبات في مجال صناعة الطيران تتعلق فقط بالأسطول الثقيل والركاب، والعقوبات ليس لها تأثير على الطائرات الخفيفة المتعلقة بالتدريب والترفيه“.

واشترط المسؤول الإيراني على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة بالطائرات الخفيفة والتدريبية بضرورة فحصها وإرسال النتائج إلى منظمة الطيران المدني في أسرع وقت ممكن لدراستها قبل منحها رخصة التحليق.

وأوضح المسؤول الإيراني أن الترخيص بمواصلة العمليات بالنسبة للطائرة الخفيفة سيصدر بعد تلقي تحليل الشركات واستكمال تقييمات السلامة من قبل منظمة الطيران المدني والتحليل الجذري لحوادث السقوط الأخيرة.

وقالت منظمة الطيران المدني الإيراني: ”لقد شهدنا العام الماضي تسجيل 6 حوادث لسقوط الطائرات الخفيفة، اثنان منها تتعلق برحلات تعليمية“.

وبحسب هذا التقرير، أعلن اليوم الأحد عزت محمدي، مدير عام مطار مدينة كيش الدولي، عن هبوط اضطراري لطائرة ”جايرو كوبتر“ فائقة الخفة في شمال جزيرة كيش.

وأضاف محمدي: ”فقد تم سحب الطائرة من المياه مع أضرار طفيفة وما زال سبب الحادث قيد التحقيق“، كما نُشر يوم الجمعة الماضي نبأ تحطم طائرة تدريب خفيفة في شرق طهران، وهو ما نفته منظمة الطيران المدني بعد ساعات.